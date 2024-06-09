В США допустили применение ядерного оружия из-за России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад может прибегнуть к ядерному оружию в случае войны с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, проблема состоит в том, что именно Запад первым попытается применить ядерное оружие, поскольку «их очень сильно потреплют на обычном фронте». И у них, по его словам, не останется других средств для борьбы с Россией, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что войска этого блока не продержатся и двух недель, в скором времени у них возникнут логистические проблемы.

Эксперт отметил, что у Запада «нет еды, боеприпасов, машин, танков, гаубиц, систем ПВО, которые они могут бросить, потому что они их уже передали Киеву».

Напомним, США объявили о пересмотре своей стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией. При этом президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.