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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинство цивилизованным быть не может

    СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.

    27 комментариев
    Александр Носович Александр Носович В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придется воевать. Хорошая новость: это не будет третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    3 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будет пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    9 комментариев
    9 июня 2024, 15:29 • Новости дня

    В США допустили применение ядерного оружия из-за России

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад может прибегнуть к ядерному оружию в случае войны с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный блок может применить ядерное оружие в случае развязывания войны с Россией, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, проблема состоит в том, что именно Запад первым попытается применить ядерное оружие, поскольку «их очень сильно потреплют на обычном фронте». И у них, по его словам, не останется других средств для борьбы с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что войска этого блока не продержатся и двух недель, в скором времени у них возникнут логистические проблемы.

    Эксперт отметил, что у Запада «нет еды, боеприпасов, машин, танков, гаубиц, систем ПВО, которые они могут бросить, потому что они их уже передали Киеву».

    Напомним, США объявили о пересмотре своей стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией. При этом президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.

    8 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить не только Россию, но и Китай

    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела на несколько частей не только России, но и Китая, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Кнайсль, комментируя заявления президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу России на пять частей, подтвердила, что «дебаты об этом в США были», передает ТАСС.

    По ее словам, она видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете в США. Они говорили еще до событий 2022 года, что следует устроить «балканизацию, развал, дезинтеграцию России».

    На вопрос, остаются ли, по ее мнению, такие планы Запада на сегодняшний день, она ответила: «Да».

    Кроме того, по словам Кнайсль, американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Экс-глава МИД Австрии рассказала, что более 20 лет назад она преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии, где ей попадались работы американских аналитических центров о риске раздела Китая к 2020 году. Аналитики считали, что Китай должен распасться на несколько частей, в том числе на мусульманскую.

    Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, но Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

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    7 июня 2024, 04:09 • Новости дня
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    @ U.S. military

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США «избрать более ориентированный на конкуренцию подход», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

    «Администрация по-прежнему надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что будут последствия за отказ от консультаций», – отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным Semafor, возможные изменения в стратегии США могут коснуться разработки новых типов ядерных бомб, продления срока эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio, а также развития ядерного арсенала.

    Кроме того, Вашингтон планирует рассмотреть ключевые вопросы в области ядерной безопасности после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

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    7 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон согласен с Россией о намерении сохранить ограничения на стратегические ядерные арсеналы после истечения срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году, заявили в Белом доме.

    Как указал специальный помощник президента США Пранай Вадди, необходимо готовиться к тому, что Вашингтону не удастся выработать с Москвой соглашение, идущее на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, нельзя исключать, что «данные ограничения исчезнут без замены», когда в 2026 году истечет срок действия ДСНВ, передает «Московский комсомолец».

    Ранее Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения.

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    8 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка после введения санкций

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США захватили большую часть нефтяного рынка после того, как ввели санкции против России, Ирана и Венесуэлы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Он напомнил, что санкции введены с 2016 года, они затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, США смогли захватить значительную долю рынка, а энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США решили не вводить повторный запрет на импорт венесуэльской нефти, но вместо этого решено запретить расчеты за нефть в долларах.

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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

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    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    8 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    США начали вывод войск из Нигера
    США начали вывод войск из Нигера
    @ Andrew Craft/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали вывод своего военного контингента из Нигера, сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

    Киау сообщил телеканалу Afrique Media, что 269 военнослужащих США и 946 тонн военного снаряжения уже покинули Нигер, передает ТАСС.

    Напомним, США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом.

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    7 июня 2024, 02:53 • Новости дня
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден считает маловероятным сценарий, при котором решение одобрить удары ВСУ по территории России приведет к втягиванию Запада в конфликт с Москвой.

    «Теоретически возможно, однако маловероятно», – заявил он каналу АВС News, передает ТАСС.

    По словам Байдена, это связано с тем, что «ни один американский солдат в поставках украинцам оружия не задействован».

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    8 июня 2024, 00:56 • Новости дня
    Россиянин признал вину в нарушении санкций в США

    Россиянин с американским гражданством Тимашев признал вину в нарушении санкций против Москвы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении антироссийских санкций, сообщило министерство юстиции США.

    Как заявил минюст, Тимашев признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. По данным ведомства, он пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы» в Казахстан, зная, что те в результате попадут в Россию. Тимашеву грозит до пяти лет тюрьмы, приговор ожидается в ноябре, передает ТАСС.

    Напомним, в марте гражданин России Максим Марченко в США признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

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    7 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад использовал Чернобыльскую катастрофу для создания устрашающего образа СССР и последующего разрушения, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Он напомнил, что до Чернобыльской катастрофы мир стал свидетелем аварии на американской станции Три-Майл-Айленд в 1979 году, когда произошло расплавление около 50% активной зоны реактора, но за пределы станции радиоактивные вещества не попали. При этом 11 марта 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС «Фукусима-1», что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ, передает ТАСС.

    «Было три крупных аварии. <…> Три-Майл-Айленд – прошел, Фукусима – вообще стерта, как будто ничего не было. А про Чернобыль – черт-те что. Они раздули это, ударили по лидерам [развития ядерных технологий в СССР] – [академику Анатолию] Александрову, по столпам, которые были. Напугали нами весь мир. Они начали кампанию против нас», – сказал Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института также отметил, что Чернобыльская авария стала первым инструментом, который использовался западным миром «как кувалда, по полной программе» для разрушения Советского Союза.

    Кроме того, Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», уверен он.

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    9 июня 2024, 01:56 • Новости дня
    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы

    Байден и Макрон решили продолжать работу по передаче Украине доходов от замороженных российских активов

    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России, говорится в документе, принятом по итогам визита Байдена во Францию.

    В принятой «дорожной карте» уточняется, что речь идет об использовании доходов «на благо Украины», при этом действовать ЕС и G7 намерены в рамках международного и национального права, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов Украине.

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    8 июня 2024, 00:25 • Новости дня
    США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

    Tекст: Антон Антонов

    США «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия, сообщил спецпомощник американского президента, старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

    Как заявил Вадди, Белый дом рассчитывает, что Путин сохранит свою позицию по данному вопросу, передает РИА «Новости».

    Вадди сказал, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Комментируя возможность переговоров по стратегической стабильности, в том числе, на уровне лидеров, до завершения украинского конфликта, Вадди сказал, что «не может ответить на этот вопрос без наличия конкретного предложения». Он заверил, что США «открыты для обсуждения» и «были бы рады ответу» на переданное в 2023 году неофициальног предложение встречи для обсуждения ДСНВ.

    По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Напомним, Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения. Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов. Путин сказал: «Я, все-таки, исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости».

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    8 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    В МИД пообещали реагировать на заявления США по ядерному арсеналу в соответствии с доктриной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия будет реагировать на заявления администрации США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она напомнила, что президент Владимир Путин все сказал о ядерной доктрине. Если будет необходимо, в нее могут быть внесены коррективы.

    «Я думаю, что это была реакция Белого Дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше», – отметила Захарова, передает РИА «Новости».

    Дипломат считает, что в США уже не понимают, что и для чего заявляют, а также зачем используют связанные с Россией слова для выстраивания своих концептуальных вещей.

    Это, по мнению Захаровой, говорит о внутренней ущербности США.

    Напомним, США объявили о пересмотре своей стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    При этом президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.

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    8 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США подтвердили отказ направлять военных для участия в боях на Украине

    Представитель Белого дома Кирби подтвердил отсутствие у США планов направлять военных для участия в боях на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине не будет американских военных для участия в боевых действиях, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Так было, значит, так и будет», – сказал Кирби. Комментируя позицию Франции, Кирби подчеркнул, что власти США уже «высказали свою собственную точку зрения». При этом он заверил, что США продолжат укреплять восточный фланг НАТО и поддерживать Украину, передает ТАСС.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон счел «легитимной» просьбу Киева направить на Украину западных военных инструкторов. К программе подготовки ВСУ Франция хочет подключить «партнеров» и «создать как можно более широкую коалицию».

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    7 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    Ковальчук: Путину удалось долго держать Запад в неведении о возможностях России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», считает он.

    Ковальчук отметил, что Путин после прихода к власти, помимо восстановления экономики и других сфер, «очень глубоко» погрузился в вопросы восстановления обороноспособности страны, в частности ядерной триады.

    «Если бы не появился Путин в 2000 году, то, грубо говоря, нас бы уже не стало. Он с начала 2000-х годов, когда стало ясно, что [на Западе] хотят запретить ядерное оружие, <…> начал восстанавливать и укреплять ядерные стратегические силы, триаду нашу ядерную: подводные лодки, авиация, ракеты», – сказал ученый в эксклюзивном интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института отметил, что на Западе в то время «считали, что у нас уже ничего нет». «И надо сказать, в этом неведении [нашему] президенту удалось их довольно долго продержать. До 2014 года по факту», – приводит его слова ТАСС.

    «Он – человек глубокий, умный и очень далеко думающий», – заключил Ковальчук.

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