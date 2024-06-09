Новое прочтение «Картинок с выставки» Модеста Мусоргского презентовали на фестивале «Кантата»

В первом отделении солистка Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В. И Немировича-Данченко (МАМТ) Наталья Петрожицкая и концертмейстер Павел Коновалов, исполнили вокальный цикл «Детская» – сборник из семи произведений, раскрывающий образность творчества великого композитора.

Главное событие вечера – открытие арт-объекта, посвященного Модесту Мусоргскому и Виктору Гартману, которых связывала крепкая дружба. «Таврида.АРТ» представила арт-объект «Мусоргский: Переосмысление» в виде панно с картинами, выполненными молодыми художниками проекта на основе фортепианного цикла композитора «Картинки с выставки».

«В фортепианном цикле яркая образность и конечно же сам Мусоргский в своё время целиком и полностью базировался на образах своего друга Виктора Гартмана. Композитор вдохновился творчеством художника. Сегодня мы впервые исполняем струнным септетом первоначально фортепианный цикл – Картинки с выставки, на нашем фоне будут транслироваться картины участников арт-объекта, таким образом полностью погружая в атмосферу сути произведения», – делится автор арт-объекта, музыкант, солист musicAeterna Андрей Росцик.

Заруи Товмасян, советник руководителя арт-кластера «Таврида» рассказала о совместной работе с Андреем Росциком в реализации арт-объекта.

«Арт-кластер Таврида совместно со Школой Иннопрактики запустил open-call современным художникам переосмыслить творчество Модеста Мусоргского и предложить свою интерпретацию его искусства. Одним из кураторов, отобравший работы, стал ректор Санкт-Петербургской академии художеств Сергей Михайловский. По итогу, 10 работ попали на панно и впоследствие оно будет передано в фойе Филиала Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства «Балтийский», – отмечает Заруи Товмасян.

Одним из гостей фестиваля стала руководитель директор филиала Государственной Третьяковской галереи в г. Калининград Камиля Байдильдина.

«Пожалуй, одно из самых ожидаемых мероприятий в Калининграде – это, конечно же, «Кантата». В рамках фестиваля звучат не только концерты, но и проходит образовательная программа, уже во второй раз. Лекции, мастер-классы, открытые разговоры с мастерами сцены как российской, так и мировой», – делится своими впечатлениями Камиля Байдильдина.