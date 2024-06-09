Жесткие меры безопасности ввели в Нью-Дели перед церемонией присяги премьера Моди

Tекст: Елизавета Шишкова

Подъезды к президентскому дворцу Раштрапати-бхаван в центре Нью-Дели, где пройдет церемония, открыты только для автомобилей со спецпропусками, полиция патрулирует территорию с земли и воздуха, передает ТАСС.

Задействованы те же меры безопасности, что и во время саммита G20 в прошлом году. Безопасности обеспечивают 2,5 тыс. представителей силовых ведомств. Многие центральные районы закрыты для проезда автомобилей.

Церемония назначена на 18.00 по местному времени (15.30). Присяга премьера и ряда министров, по предварительным данным, состоится в 19.15 (16.45 мск). Церемонию посетят около 8 тыс. гостей: политиков, послов, дипломатов, представителей общественности, в том числе лидеры соседних стран.

Напомним, премьер-министр Моди подал в отставку вместе с кабмином после выборов в парламент. Президент России Влалимир Путин поздравил в телефонном разговоре Моди с успехом его партии на выборах.

Моди займет пост главы правительства Индии в третий раз подряд.