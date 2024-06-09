Россию по безвизовому туробмену посетили порядка 140 тыс. туристов из Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

По итогам 2024 года планируется достичь 1,5-2 млн взаимных поездок и по электронной, и по групповым безвизовым поездкам, передает РИА «Новости».

При этом Кондратьев отметил, что эти цифры пока не достигли уровня допандемийных.

Также МЭР прорабатывает возможность введения безвизового режима с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, Малайзией, Мьянмой, а также рядом стран Африки.

Приоритетом является Саудовская Аравия, потому что турпоток оттуда постоянно растет: по итогам первого квартала года он вырос в 15 раз. Турпоток может возрасти с отменой виз и запуском прямых рейсов.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия начнут переговоры о безвизовом режиме.