Депутат от «Альтернативы для Германии» переехала из ФРГ в Россию

Депутат парламента Гамбурга Петерсен вместе с детьми переехала из Германии в Россию

Tекст: Антон Антонов

Свое решение Петерсен объяснила заботой о безопасности детей. Она сказала, что по-прежнему является депутатом и собирается продолжать деятельность в этой роли «в меру своих возможностей», пишет «Российская газета» со ссылкой на Bild.

При этом, по данным издания, по решению региональной ячейки АдГ Петерсен уже исключили из фракции. Сейчас идет процесс ее исключения из партии, передает RT.

Напомним, Петерсен исключили из парламентской группы «Альтернативы для Германии» за то, что она действовала в качестве наблюдателя на выборах президента России. Петерсен – уроженка Омска.



