Иностранные наблюдатели подтвердили легитимность выборов президента в России

Tекст: Валерия Городецкая

Конференция независимых международных наблюдателей и экспертов «О роли и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления, информационных войн» прошла 15 мая в ОП России, сообщается на сайте ассоциации НОМ.

В ней участвовали представители Индии, Франции, Германии, Эфиопии, Бенин, США, Бразилии, Грузии, Боснии и Герцеговины, Черногории, ЮАР, Испании, Латвии, Германии, Польши и Сербии.

Член СПЧ и председатель ассоциации НОМ Александр Брод заявил, что в России «возмущены той развернувшейся травлей международных экспертов и наблюдателей в разных странах, которые вернулись после наблюдения к себе домой».

По словам правозащитника, фиксируются многочисленные факты диффамации международных наблюдателей в СМИ, попытки политического давления, нарушения трудовых прав, что является «абсолютно диким, нецивилизованным и неправовым подходом». В этой связи необходимо закрепить в резолюции конференции и других документах недопущение нарушений прав международных наблюдателей.

По словам политического деятеля, экс-лидера испанской народной партии Partido Popular Педро Моуриньо, выборы «соответствовали самым высоким международным стандартам, и, как отметил наблюдатель, «во многом превосходили их». Он также поделился, что увидел на президентских выборах то, чего нет в Испании: переносные ящики для голосования, возможности сделать выбор на дому для лиц с ограниченными возможностями здоровья и другие виды участия в процессе.

Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен (ФРГ) рассказала, что по возвращении в Германию после наблюдения на выборах президента России парламент Гамбурга развернул против нее настоящую травлю. «Мне выдвинули ультиматум: либо я забираю свое высказывание о том, что выборы в России были открытыми и свободными, либо меня выдвинут на голосование на исключение из фракции», – сказала она.

Политический обозреватель, радиоведущий, юрист по международным отношениям Стивен Ли Гилл (США) в дни голосования посетил участки в Самаре, Москве и в Донбассе, увидел открытость процесса и энтузиазм избирателей вопреки западной пропаганде.

«Я нигде не видел никаких представителей ключевых западных СМИ, их там не было, тем не менее с какими громкими заявлениями все они выступают! Естественно все эти заявления написаны заранее и они не совпадают ни с чем, что видел я, что видели другие международные наблюдатели. А мы видели открытые выборы, людей, которые с большим воодушевлением шли голосовать. С каждого участка велось живое вещание, все это можно было посмотреть, в том числе и представителям любых политических партий», – поделился увиденным он.