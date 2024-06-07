До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.0 комментариев
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 7 июня, сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом ЦБ не исключает, что на ближайшем заседании ключевая ставка пойдет вверх.
В заявлении Банка России говорится, что для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
Инфляция замедляется, но остается выше цели ЦБ из-за опережающего роста спроса над предложением. Годовой рост цен в апреле составил 5,8%, базовая инфляция – 8,3%. Ожидания инфляции у населения и бизнеса выросли, констатирует Банк России.
В заявлении говорится, что ЦБ прогнозирует снижение инфляции до 4% к 2025 году.
Потребительский спрос и инвестиции остаются высокими, дефицит кадров сдерживает рост экономики. Рынок труда, по оценке Банка России, перегрет: безработица на минимуме, а рост зарплат ускорился (в том числе из-за высоких годовых премий).
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как ЦБ оказался перед сложным выбором по ключевой ставке.