Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
На Украине решили развить систему доносов на уклонистов за деньги
На Украине разработан законопроект о создании военной полиции, которая имеет право «осуществлять сотрудничество с физическими лицами», осуществляющими помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений.
Отмечается, что законопроект создаст «партизанскую сеть», которая будет за деньги сообщать о военнообязанных, нарушающих законодательство, передает ТАСС.
Как отмечает агентство ТСН со ссылкой на адвокатов, военная полиция будет «мотивировать» гражданских доносить на дезертиров, уклонистов и других нарушителей.
Напомним, первые жертвы среди украинцев, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации, появились в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы.