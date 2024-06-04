Грузия отказалась принимать директивы из-за рубежа

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Мы очень дорожим отношениями с партнерами, дружба для нас принципиально важна – с теми странами, которые все эти годы стоят на страже нашей территориальной целостности, – сказал он журналистам. – Но в то же время важно, чтобы эти отношения основывались на ценностях и имели характер партнерства».

По его словам, «власти Грузии ни от кого не примут директив».

«Не должно быть по отношению к Грузии высокомерия со стороны других государств», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Он сказал, что ранее «во власти Грузии была агентура, выполнявшая иностранные директивы».

«Мы будем действовать только в соответствии с национальными интересами, защищая их до конца», – подчеркнул премьер-министр.

При этом глава грузинского кабмина выразил готовность «выслушивать аргументы со стороны, а также критические замечания».

Премьер-министр также подверг критике посла Германии в Грузии Петера Фишера за его нападки на власти страны.

«Этот человек, называемый послом Германии, продолжает делать спекулятивные заявления, которые потом используют для дезинформации, – отметил премьер. – Это вызывает сожаление».

На днях посол Германии опубликовал заявление канцлера Олафа Шольца без упоминания о том, что оно касалось ситуации в его собственной стране с атаками на политиков. Это заявление посла было использовано оппозицией Грузии и ее СМИ как касающееся грузинской действительности.

«Такое является не нашей проблемой, а проблемой Германии, когда ее посол выделяется несерьезными действиями», – сказал глава правительства, напомнив, что ранее Петер Фишер участвовал в предвыборных вояжах в регионы оппозиционной партии «Лело».