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Названы сроки объявления режима ЧС из-за майских заморозков
В Минсельхозе назвали сроки объявления режима ЧС из-за майских заморозков
В России до конца недели может быть введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с серьезным ущербом, нанесенным сельскому хозяйству майскими заморозками.
Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает РИА «Новости». «Решение о введении ЧС будет приниматься после заседания подкомиссии МЧС», – заявила министр.
По оценкам вице-премьера Дмитрия Патрушева, возвратные заморозки в мае привели к гибели более 1 млн гектаров посевов, из них около 850 тыс. гектаров – зерновые культуры.
В некоторых регионах уже введен режим ЧС на региональном уровне, а Минсельхоз не исключает возможности его объявления на федеральном уровне.
Ранее Минсельхоз анонсировал введение ЧС для производителей плодовых культур на фоне майских заморозков.