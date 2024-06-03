Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Дело о наемнике из Франции передали в суд для заочного рассмотрения
Уголовное дело в отношении французского наемника передано для заочного рассмотрения прокуратурой ДНР в суд, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего гражданина Франции Куэсты Хьюго Джулиана, сказал Иванов, передает ТАСС.
Его заочно обвиняют по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте», по которой ему грозит заключение на срок от семи до 15 лет.
Ранее один из французских наемников рассказал, что многие иностранцы приезжают на Украину воевать в рядах «интернационального легиона» ВСУ для того, чтобы снимать видео для TikTok.