Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
В Италии заявили о блокировке Польшей на границе идущих в Россию товаров
Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша блокирует на границе товары, идущие в Россию
Таможенники Польши и Литвы блокируют на границе товары, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
Торрембини отметил, что Польша свободно пропускает свои товары в Россию и назвал происходящее произволом, напомнив, что антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса «самая громкая», передает РИА «Новости».
Ранее Торрембини заявил, что из-за санкций, введенных Италией против России, товарооборот между этими странами «резко упал с 30 млрд евро до 9 млрд евро».