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Президент Республики Сербской пообещал не вводить санкции против России
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины пообещал не вводить санкции против России
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что не позволит ввести санкции против России на уровне всей страны.
«Санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция», – сказал Додик в интервью РИА «Новости».
Он напомнил, что на уровне государства Босния и Герцеговина не приняла ни ни одного решения о введении антироссийских санкций.
«То есть, официально санкции в отношении России не введены», – подчеркнул президент республики.