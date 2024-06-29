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    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    8 комментариев
    29 июня 2024, 13:59 • Новости дня

    ЕС распространил ряд антироссийских санкций на Белоруссию

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз ввел в действие новый пакет санкций против Белоруссии, распространив на нее ряд ограничений, ранее примененных к России, следует из заявления Совета ЕС.

    Отмечается, что новые ограничения направлены на то, чтобы закрыть лазейки для обхода санкций, введенных против России, в связи с тесной интеграцией экономик двух стран, передает ТАСС.

    В частности, ЕС запретил реэкспорт в Белоруссию «чувствительных» товаров, таких как технологии, используемые в военных целях, огнестрельное оружие и боеприпасы.

    Кроме того, европейские компании будут обязаны включать в контракты пункт о запрете реэкспорта этих товаров в Белоруссию.

    Днем ранее страны ЕС приняли решение о разработке нового режима санкций в отношении России за якобы ведущуюся на территории Евросоюза подрывную деятельность.

    27 июня 2024, 00:38 • Новости дня
    Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым

    Оперная певица Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым и назвала расставание с певцом «трудным решением».

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе с певцом Юсифом Эйвазовым.

    «После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго», – передает «Газета.RU» официальное заявление пары, которое приводится в Austria Presse-Agentur (APA).

    Причины расставания пара не раскрывает.

    Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в 2015 году.

    Ранее сообщалось, что концерт Анны Нетребко отменен в Швейцарии. Выступление должно было состояться 1 июня в Люцерне, однако местные власти попросили отменить концерт.

    По их мнению, из-за «географической и временной близости выступления Нетребко к мирной конференции по Украине» возможна «угроза общественному порядку».

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    28 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД Германии призвал журналистов уехать из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии рекомендовало немецким журналистам, работающим в России, рассмотреть возможность отъезда из страны.

    Журналисты должны самостоятельно проверить, возможно ли их дальнейшее присутствие в России, в том числе понять, не стоит ли рассмотреть выезд, заявил Фишер на брифинге, отвечая на вопрос о зеркальных мерах, которые принимаются в отношении журналистов немецких медиа в России, передает «Московский комсомолец».

    Он также подчеркнул, что Берлин не рекомендует гражданам страны, включая журналистов, посещать Россию.

    Ранее австрийской журналистке предписали покинуть территорию России в ответ на решение Австрии не продлевать пребывание российской журналистки.

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    28 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом

    Путин: Заводы России и Белоруссии сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета

    Путин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом
    @ 558arp.by

    Tекст: Ольга Никитина

    Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета, заявил президент Владимир Путин.

    Путин в обращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии отметил, что двумя странами будет реализован целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств, передает РИА «Новости».

    «Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета», – отметил глава государства.

    Напомним, ранее сообщалось, что первый опытный двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей» по проекту России и Белоруссии должен появиться в конце 2026 – начале 2027 года.

    Кроме того, президент Путин отметил, что интеграционные процессы, в которых участвуют Россия и Белоруссия, приносят практическую пользу обеим странам. Благодаря «все более тесной интеграции», отметил Путин, российские и белорусские компании, «в каком бы регионе они ни находились, получают возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград», передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что активное внедрение новых технологий необходимо для укрепления суверенитета стран, эту задачу решают Москва и Минск.

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    28 июня 2024, 14:23 • Новости дня
    Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи
    Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участницы БРИКС поддержали российскую инициативу по созданию зерновой биржи, Минсельхоз начнет прорабатывать создание данной площадки и развитие возможности расчетов в нацвалютах стран БРИКС, сообщила глава российского ведомства Оксана Лут.

    По ее словам, в соответствии с поручением президента Владимира Путина совместно с коллегами будет прорабатываться создание и развитие данной площадки, а затем развитие возможности расчетов в нацвалютах стран БРИКС, передает ТАСС.

    Лут добавила, что во время встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС обсуждались связанные с продовольственной безопасностью БРИКС вопросы.

    Она отметила, что страны БРИКС составляют около 30% всех пахотных земель мира, при этом совместно страны производят около 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире.

    «Фактически участницы БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности», – подчеркнула Лут.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с какой проблемой столкнулся БРИКС.

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    26 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Заявление ЕС с осуждением России заблокировала Венгрия

    Общее заявление ЕС с осуждением ответных мер России по поводу СМИ заблокировала Венгрия

    Заявление ЕС с осуждением России заблокировала Венгрия
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственной страной ЕС, которая заблокировала совместное заявление всех стран сообщества с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, стала Венгрия, сообщил портал 444.hu со ссылкой на источники.

    Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС не смог согласовать единое заявление с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, против выступила одна страна из 27.

    Как говорится в сообщении издания, источник из одного института ЕС сообщил, что против общего заявления выступило только венгерское правительство, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия в качестве ответной меры ограничила доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза на своей территории,

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    27 июня 2024, 10:17 • Новости дня
    Захарова с иронией отреагировала на идею стран Прибалтики и Польши построить линию обороны
    Захарова с иронией отреагировала на идею стран Прибалтики и Польши построить линию обороны
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Польше, Литве, Латвии и Эстонии стоит реализовывать идею о постройке линии обороны Евросоюза от мнимых угроз «шипами внутрь», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что данные страны смогут «защитить себя» от мнимых угроз со стороны Москвы, только строить линию обороны нужно «шипами внутрь».

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

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    29 июня 2024, 11:19 • Новости дня
    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля

    Госдума напомнила россиянам об изменениях с 1 июля

    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 июля в России вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут жителей страны – отмена льготной ипотеки, повышение цен на услуги ЖКХ, возмещение украденных мошенниками средств и другое.

    На сайте Госдумы указано, что с 1 июля перестанет действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых, запущенная в 2020 году из-за несоответствия на тот момент пониженной ставки реалиям финансового рынка. При этом отмечается, что до 2030 года сохранит действие программа «Семейная ипотека» со ставкой 6%, однако обновятся правила ее получения.

    Также с 1 июля будут проиндексированы платежи по услугам ЖКХ. Согласно постановлению правительства, устанавливается предельно допустимое отклонение, при этом каждый регион сам выбирает процент, на который вырастут тарифы. В частности, максимальная индексация на 15% произойдет в Забайкалье, в Хакасии тарифы повысят всего на 4%, а власти Санкт-Петербурга повышение отменили. Более того, для льготных категорий граждан банковские комиссии за оплату услуг ЖКХ будут отменены.

    Кроме того, с 1 июля изменится способ приватизации муниципального и государственного имущества. Так вместо продажи объектов без объявления цены будет устанавливаться минимальная цена в размере 5% от первоначального предложения на публичных торгах.

    Помимо прочего, с 1 июля вступит в силу единый порядок рассмотрения обращений заявителей к кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и лицам, оказывающим услуги на финансовом рынке. Согласно новым правилам, отвечать на обращение заявителя будет необходимо в течение 15 (в порядке исключения 25) дней.

    Сообщается также, что с 1 июля увеличится надбавка к коэффициентам риска по кредитам, что усложнит процедуру получения займов для граждан, если их кредитная нагрузка превышает 50% – таким клиентам банки могут давать не больше 20% займов.

    Для заемщиков с 1 июля изменится очередность погашения задолженности по потребительскому кредиту. Так, пени и штрафы будут гаситься в последнюю очередь, а приоритетным станет погашение задолженности по процентам.

    Касательно пенсий с 1 июля произойдет индексация для граждан старше 80 лет, военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в новых регионах, а также пенсионеров, закончивших трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

    Кроме того, с 1 июля в России заработает реестр многодетных семей, который упростит взаимодействие с госорганами и облегчит получение положенных льгот.

    Также с 1 июля вырастет госпошлина на получение загранпаспорта нового образца. Так, для взрослых она составит 6 тыс. рублей, а для детей – 3 тыс. рублей.

    Кроме того, с 1 июля вырастут госпошлины, связанные с получением российского гражданства, а также с процедурой въезда на российскую территорию, получением ВНЖ и разрешением на работу.

    Отмечается, что с 1 июля вырастет минимальная цена на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Минимальную цену на крепкий алкоголь Минфин повышает с 2009 года. Действующий график повышения цен будет реализован до конца 2026 года.

    В заключение добавим, что с 25 июля вступят изменения в закон о национальной платежной системе – отныне в ряде случаев банки будут обязаны возмещать гражданам средства, украденные мошенниками с их счетов.

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    29 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    При ракетной атаке в Севастополе ранены три человека

    Развожаев: В Севастополе трое ранены при ракетной атаке

    При ракетной атаке в Севастополе ранены три человека
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Три человека получили осколочные ранения легкой степени тяжести в результате ракетной атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что все пострадавшие госпитализированы.

    Ранее в Севастополе системы ПВО уничтожили две воздушные цели.

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    27 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины

    Боррель: Соглашение по безопасности ЕС с Украиной предусматривает военную, финансовую и дипломатическую помощь

    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что это мероприятие особенно важно из-за подписания соглашения о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По его словам, документ охватывает военную, финансовую и дипломатическую помощь.

    Ранее США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет, предусматривающее помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК.

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    28 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией

    Туск: ЕС профинансирует проекты «железного купола» ПВО и линии обороны на границе с Россией

    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз профинансирует инициированный Польшей и Грецией проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой, заявил польский премьер Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

    По его словам, Польше удалось «пробить» проект общеевропейской системы ПВО, передает ТАСС.

    Туск добавил, что Польше и странам Балтии удалось убедить партнеров по ЕС вывести проект балтийской линии обороны на границах с Россией на уровень сообщества.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

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    27 июня 2024, 21:36 • Новости дня
    Российских гребцов, стрелков и пятиборцев не допустили до Олимпиады в Париже

    МОК: Российские гребцы, стрелки и пятиборцы не допущены до Олимпиады–2024

    Российских гребцов, стрелков и пятиборцев не допустили до Олимпиады в Париже
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов до участия в Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе по пяти дисциплинам.

    Речь идет об академической гребле, тхэквондо, стрельбе, гиревом спорте и пятиборье, следует из пресс-релиза МОК, передает «Коммерсант».

    До Игр в нейтральном статусе допущен ряд российских теннисистов: Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Качанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

    В состязаниях по велоспорту примут участие Тамара Дронова, Алена Иванченко и Андрей Сырица, в прыжках на батуте – Анжела Бладцева. Девять борцов из России также получили разрешение на участие: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

    В МОК отметили, что этот список не окончательный, он будет дополняться.

    Ранее Украина потребовала не пускать российских борцов на Олимпиаду в Париже.

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    28 июня 2024, 05:15 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    @ Vannicelli/Grillotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии.

    Байден сказал, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой». По его мнению, позиция Трампа по Украине может привести к ядерной войне, передает ТАСС.

    По версии Байдена, президент России Владимир Путин якобы стремится «восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину». «Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    При этом в ходе теледебатов Байден вновь оскорбил российского лидера, назвав его «военным преступником».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    28 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз
    ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС. Причиной стало принятие в республике закона об иноагентах и отступление от рекомендаций Еврокомиссии в этом вопросе.

    ЕС в этом заявлении призывает Грузию «развернуть текущий курс действий», который «ставит под угрозу» курс Тбилиси в Евросоюз и «де-факто ведет к остановке процесса вступления», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    О том, что европейская интеграция Грузии заморожена из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», ранее сообщал постпред ЕС в Грузии Павел Херчински.

    Более того, страны ЕС обсуждали, какие ограничения в этой связи следует ввести в отношении руководства Грузии, и рассматривали возможность заморозки финансирования ряда проектов.

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    27 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина на полях саммита ЕС в Брюсселе подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева.

    Со стороны Украины подпись в документе поставил президент страны Владимир Зеленский, который для этого прибыл в Брюссель, передает ТАСС.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах.

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    28 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии

    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет

    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии
    @ Zhao Dingzhe/ XinHua/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет, сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита в Брюсселе.

    Кроме того, руководителем Евросовета утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту, а главой дипломатии Евросоюза – премьера Эстонии Каю Каллас, передает ТАСС.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее страна не поддержала кандидатуры Кошты и Каллас. Она выступила против «пакетного назначения», поскольку «уважает мнение, высказанное европейцами на выборах».

    Накануне стало известно, что страны ЕС решили выдвинуть фон дер Ляйен на второй срок на пост главы ЕК.


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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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