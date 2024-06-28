Эксперт: «Алые паруса» соединяют мечты выпускников с реальностью

Эксперт Август: «Алые паруса» – самое яркое событие в жизни российских выпускников

Tекст: Андрей Резчиков

«Алые паруса» – это событие не только для выпускников в Санкт-Петербурге. В город стремятся приезжать выпускники из многих регионов. В качестве гостей на «Алые паруса» приглашают победителей различных конкурсов», – отмечает политконсультант Алена Август. «Всероссийский выпускной позволяет соединить мечту с реальностью. Ты заканчиваешь школу и открываешь новую страницу в жизни на корабле с «Алыми парусами», – добавила эксперт.

Август напомнила, что в следующем году будет отмечаться 20-летие с момента возрождения традиции проводить «Алые паруса». «Традицию возобновили в 2005 году благодаря поддержке президента Владимира Путина», – подчеркнула спикер.

По ее словам, Всероссийский выпускной – это важное событие в жизни молодых людей, которым предстоит строить будущее России. «Каждый этап жизни должен ознаменоваться эмоциональной точкой, переходом в новое состояние. Всероссийский выпускной – это своего рода инициация, которая означает завершение одного важного этапа и начала другого, связанного с получением новых знаний, осваиванием профессии. Этот праздник ждут все», – считает Август.

В Санкт-Петербурге в ночь на субботу пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Торжественные мероприятия стартуют на Дворцовой площади, а завершатся традиционным пиротехническим шоу на Неве и прохождением брига под алыми парусами.

История «Алых парусов» берет начало в 1968 году – в честь 265-летия Ленинграда было выдвинуто предложение провести праздничный выпускной для студентов. Первые «Алые паруса» состоялись 28 июня 1968 года. В 1979 году праздник на Неве отменили – действие перенесли в Сестрорецк. А с 1991 года о празднике забыли. Возрождение «Алых парусов» произошло в 2005 году благодаря поддержке со стороны президента.

К вечеру на Дворцовой площади будет около 60–70 тыс. выпускников из Петербурга и других регионов. Как отметили в администрации города, это примерно на 10 тыс. больше, чем годом ранее. В этом году главной темой «Алых парусов» стал слоган «Моя семья – Россия», приуроченный к Году семьи. Специально для мероприятия на Дворцовой площади установили сценическую конструкцию в форме дерева с мощной кроной, символизирующей семейные ценности.

Торжества начнутся в 20:00, а 22:00 к выпускникам обратятся Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов.