В Севастополе попросили Бастрыкина объявить в розыск Подоляка после слов о «гражданских оккупантах»

Tекст: Ольга Иванова

«С удивлением узнал, что советник Зеленского Подоляк пока не в розыске. Надеюсь, это недоразумение будет исправлено, написал соответствующее письмо А. И. Бастрыкину. Хотя, конечно, лишение свободы в нынешних условиях – слишком мягкое наказание», – написал в своем Telegram-канале Пархоменко. Причиной его обращения в СК стало заявление украинского политика, оправдывающее обстрел ВСУ пляжа в Севастополе, в результате которого погибли мирные жители.

Пархоменко считает, что слова Подоляка содержат преступления, подпадающие под статью УК РФ о публичных призывах к террористической деятельности и оправданию терроризма. Также депутат в своем обращении отметил, что в словах Подоляка есть признаки статьи УК о дискредитации Российской армии. В связи с этим Пархоменко попросил Бастрыкина инициировать проверку слов Подоляка, а затем привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее Подоляк после атаки ВСУ на Севастополь дальнобойными ракетами заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».