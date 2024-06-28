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    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    6 комментариев
    28 июня 2024, 18:47 • Новости дня

    В Севастополе попросили Бастрыкина объявить в розыск Подоляка после слов о «гражданских оккупантах»

    Tекст: Ольга Иванова

    С обращением провести проверку в отношении советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, возбудить в отношении него уголовное дело и объявить в розыск обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко.

    «С удивлением узнал, что советник Зеленского Подоляк пока не в розыске. Надеюсь, это недоразумение будет исправлено, написал соответствующее письмо А. И. Бастрыкину. Хотя, конечно, лишение свободы в нынешних условиях – слишком мягкое наказание», – написал в своем Telegram-канале Пархоменко. Причиной его обращения в СК стало заявление украинского политика, оправдывающее обстрел ВСУ пляжа в Севастополе, в результате которого погибли мирные жители.

    Пархоменко считает, что слова Подоляка содержат преступления, подпадающие под статью УК РФ о публичных призывах к террористической деятельности и оправданию терроризма. Также депутат в своем обращении отметил, что в словах Подоляка есть признаки статьи УК о дискредитации Российской армии. В связи с этим Пархоменко попросил Бастрыкина инициировать проверку слов Подоляка, а затем привлечь его к уголовной ответственности.

    Ранее Подоляк после атаки ВСУ на Севастополь дальнобойными ракетами заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    28 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине

    Координатор подполья Лебедев сообщил о ракетном ударе России по обстрелявшей Севастополь HIMARS в Николаевской области

    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска нанесли ракетный удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, атаковавшая Севастополь, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как отметил Лебедев со слов местных жителей, в районе аэродрома Кульбакино прозвучал сдвоенный взрыв и, вероятно, был уничтожен склад с боекомплектом для системы HIMARS. Именно отсюда регулярно обстреливали Херсонскую область и Крым дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    До этого подполье сообщало об работающей установке HIMARS во время удара по Севастополю.

    Напомним, в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий для защиты от обстрелов ВСУ.


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    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

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    28 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Глава Минобороны Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    В Telegram-канале ведомства указано, что министр обороны Белоусов поручил Генеральному штабу ВС России принять меры оперативного реагирования на данные провокации.

    Ранее в Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем.

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    27 июня 2024, 20:41 • Новости дня
    На Украине задержали экс-замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко

    «Украинская правда»: НАБУ задержало бывшего замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замешанного в публичных скандалах экс-замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Украинская правда» пишет, что к Тимошенко пришли с обысками в связи с уголовным делом об утечке информации из НАБУ, официальные причины задержания не разглашаются, передает ТАСС.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано фото с Тимошенко, который сидит в своей машине, вокруг которой «работают» сотрудники НАБУ.

    НАБУ сообщило, что проводит внутреннее расследование в связи с возможной утечкой сведений досудебного разбирательства в интересах одного из фигурантов якобы близкого к Кириллу Тимошенко.

    Как утверждается, данные, в частности, были связаны с расследованием дела о коррупции при строительстве дорог и инфраструктуры на Украине. Подозреваемый утверждает, что «не имеет отношения» к этому.

    Тимошенко во время работы в офисе президента стал участником нескольких скандалов. Например, он в личных целях пользовался внедорожником, который США передали Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий.

    Напомним, Кирилл Тимошенко уволился с поста замглавы офиса президента Украины в январе 2023 года. С 1 марта текущего года он стал советником министра обороны Украины Рустема Умерова.

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    28 июня 2024, 05:15 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    Байден заявил об угрозе Белоруссии со стороны России
    @ Vannicelli/Grillotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии.

    Байден сказал, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой». По его мнению, позиция Трампа по Украине может привести к ядерной войне, передает ТАСС.

    По версии Байдена, президент России Владимир Путин якобы стремится «восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину». «Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    При этом в ходе теледебатов Байден вновь оскорбил российского лидера, назвав его «военным преступником».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    28 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Боррель: Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Лишь пять из восьми стран-кандидатов на вступление в Евросоюз поддержали решение о передаче Киеву доходов от замороженных активов России, сообщает глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Грузия, Молдавия и Сербия к этому решению не присоединились.

    В заявлении Борреля говорится, что к решению Совета ЕС присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, передает ТАСС.

    К этому решению, по его словам, также присоединились государства – члены европейской зоны свободной торговли: Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

    Хотя страны-кандидаты обязаны по условиям вступления в ЕС согласовываться с внешнеполитической позицией Брюсселя, их мнение не учитывается при принятии решений.

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    27 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    Эрдоган счел бессмысленными игнорирующие Россию инициативы по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложения по урегулированию конфликта на Украине, исключающие участие России, не дадут желаемого результата, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    В ходе переговоров с президентом Эстонии Эрдоган заявил, что урегулировать украинский конфликт и найти справедливое и окончательное решение можно только дипломатическим путем, сообщил турецкий лидер на пресс-конференции с эстонским коллегой в Анкаре, передает РИА «Новости».

    «Инициативы, исключающие Россию, не принесут желаемых результатов», – отметил он.

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса.

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    28 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    Страны ЕС не смогли договориться о кредите Украине в 50 млрд долларов
    Страны ЕС не смогли договориться о кредите Украине в 50 млрд долларов
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите ЕС не удалось договориться о кредите Украине от G7 на сумму 50 млрд долларов с использованием доходов от замороженных российских активов, сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель

    Мишель заявил о продолжении обсуждения данного вопроса. Он напомнил, что в «G7 пообещали выделить Украине еще 50 млрд долларов». Мишель выразил уверенность, что «важные решения», которые позволят выделить «этот пакет помощи Украине» будут согласованы «в ближайшие недели». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает предоставить Украине первые деньги по этому кредиту «до конца года», передает ТАСС.

    При этом фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине префинансирование в размере 1,9 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

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    27 июня 2024, 21:12 • Новости дня
    В НАТО исключили приглашение Украины в альянс на июльском саммите

    Постпред США в НАТО: Киев не получит приглашение в альянс на июльском саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите в Вашингтоне в июле, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит газете The Washington Post.

    Смит отметила, что НАТО продвигает власти Киева все ближе к альянсу, сосредоточив внимание на оперативной совместимости, модернизации, передает ТАСС.

    Она пояснила, что в НАТО не могут принять государства, которые находятся в состоянии войны, поскольку в таком случае границы альянса будут оспариваться.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО превращает Украину в гигантскую ЧВК.

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    27 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    В Киеве произошел взрыв на энергообъекте

    Кличко сообщил о взрыве на энергообъекте в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    После взрыва на энергообъекте в центре Киева произошел пожар, все службы отправлены на место происшествия, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    По его словам, взрыв произошел в Шевченковском районе Киева в связи с замыканием на трансформаторной подстанции. Других подробностей Кличко не сообщил, передает ТАСС.

    Ранее 22 июня украинские СМИ сообщили о взрыве на одной из киевских ТЭЦ. На опубликованных фото похожего на ТЭЦ объекта видно, как что-то горит, поднимается столб черного дыма. Но киевские власти опровергли взрыв.

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    28 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ
    Российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО ВС России за неделю сбили два самолета МиГ-29 ВСУ и 589 беспилотников.

    Также были сбиты шесть ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, а также 61 реактивный снаряд HIMARS и «Vampire» чешского производства и «Ольха», передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    В плен за неделю сдались 56 украинских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка.

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    28 июня 2024, 01:15 • Новости дня
    МАГАТЭ дало оценку уничтожению поста радиационного контроля ЗАЭС

    Гросси назвал уничтожение поста радиационного контроля ЗАЭС частью продолжающейся «эрозии мер безопасности»

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожение поста радиационного контроля Запорожской АЭС не окажет прямого влияния на безопасность станции, но указывает на продолжающуюся «эрозию мер безопасности», заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Представители Запорожской АЭС сообщили МАГАТЭ об уничтожении поста в результате украинского удара, в связи с чем эффективность мониторинга при чрезвычайной ситуации может снизиться. Гросси выразил тревогу в связи с «эрозией мер безопасности», передает ТАСС.

    По его словам, «ситуация с безопасностью» не позволила специалистам МАГАТЭ прибыть на уничтоженный пост и «подтвердить ущерб». При этом указывается, что из 14 постов работу прекратили уже четыре.

    В среду стало известно об артиллерийском ударе ВСУ по посту радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. В результате атаки пост был полностью уничтожен.

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    28 июня 2024, 07:14 • Новости дня
    В Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России сообщает о возросшей активности стратегических американских беспилотников над акваторией Черного моря с целью выведать разведданные и дать целеуказания для поставляемого Украине высокоточного оружия.

    В Telegram-канале ведомства указано, что США и страны НАТО все больше вовлекаются в конфликт на Украине на стороне Киева.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что полеты дронов США повышают риск инцидентов в воздушном пространстве с участием летательных аппаратов России – то есть увеличивает возможность прямого столкновения России и НАТО.

    В этой связи принято решение оперативно принять меры реагирования на действия со стороны Штатов.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.

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    28 июня 2024, 14:19 • Новости дня
    На Западе предупредили об опасном ходе США в зоне СВО

    Spectator: Отправка подрядчиков из США на Украину стала бы открытой провокацией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники, пишет обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс.

    По его словам, Москва сочтет прибытие американских подрядчиков на Украину умышленной провокацией, что поставит жизнь американцев под угрозу, передает РИА «Новости».

    Эванс отметил, что союзники Киева постепенно стирают все красные линии, поэтому Запад передает Киеву все более дальнобойное оружие.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки военных подрядчиков на Украину для обслуживания американского оружия.

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    28 июня 2024, 06:00 • Новости дня
    Возгорание произошло на нефтебазе в Тамбовской области из-за БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В результате «прилета БПЛА на нефтебазу» в Мичуринском муниципальном округе произошло небольшое возгорание, сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.

    Егоров сообщил в Telegram, что пожар уже удалось локализовать, жертв нет.

    Напомним, российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Кроме того, силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объектв Смоленской области.

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