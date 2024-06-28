  • Новость часаВ штабе Байдена опровергли выход президента из предвыборной гонки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор
    Раскрыта схема обмана россиян украинскими кол-центрами
    Украина сочла эстонских саперов недоаттестованными
    Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь
    МИД Германии призвал журналистов уехать из России
    Российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 БПЛА ВСУ
    Грузия пообещала с достоинством вступить в ЕС в 2030 году
    Миллер: Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай
    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    6 комментариев
    28 июня 2024, 16:20 • Новости дня

    Грузия пообещала с достоинством вступить в ЕС в 2030 году

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия, резко критикуемая Евросоюзом из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», намерена с достоинством вступить в ЕС в 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы уверены, что если с достоинством продолжим процесс евроинтеграции, цель вступления в ЕС достижима к 2030 году», – сказал он, выступая в пятницу в парламенте с ежегодным отчетом правительства.

    «Конкретные европейские политики выступают по отношению к Грузии с критическими, негативными заявлениями, но мы помним подобные заявления в прошлом. Были процессы, которые негативно сказались на прогрессе нашей страны на пути европейской интеграции, но мы к такому, включая несправедливые заявления, привыкли», – сказал глава правительства Грузии.

    По словам Кобахидзе, несмотря на это, Грузия подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, получила безвиз и статус кандидата. «Такой опыт дает нам оптимизм», – заявил он.           

    Ранее лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС.

    26 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза

    Лавров: В качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы

    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Происходит «эстонизация» Евросоюза, в качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы, сообщил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, печально, что уже определены наиболее ярые русофобы в качестве будущих руководителей структур Евросоюза, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что помнит период «финляндизации Европы», которая появилась после окончания холодной войны.

    «Везде отказались от идеологии. Мы помним, как у нас работали в большинстве правительственных институтов, в Центральном Банке иностранные специалисты, как решения принимались, в том числе и о приватизации», – подчеркнул глава МИД.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике.

    Коментарии (15)
    26 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Заявление ЕС с осуждением России заблокировала Венгрия

    Общее заявление ЕС с осуждением ответных мер России по поводу СМИ заблокировала Венгрия

    Заявление ЕС с осуждением России заблокировала Венгрия
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственной страной ЕС, которая заблокировала совместное заявление всех стран сообщества с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, стала Венгрия, сообщил портал 444.hu со ссылкой на источники.

    Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС не смог согласовать единое заявление с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, против выступила одна страна из 27.

    Как говорится в сообщении издания, источник из одного института ЕС сообщил, что против общего заявления выступило только венгерское правительство, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия в качестве ответной меры ограничила доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза на своей территории,

    Коментарии (13)
    27 июня 2024, 10:17 • Новости дня
    Захарова с иронией отреагировала на идею стран Прибалтики и Польши построить линию обороны
    Захарова с иронией отреагировала на идею стран Прибалтики и Польши построить линию обороны
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Польше, Литве, Латвии и Эстонии стоит реализовывать идею о постройке линии обороны Евросоюза от мнимых угроз «шипами внутрь», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что данные страны смогут «защитить себя» от мнимых угроз со стороны Москвы, только строить линию обороны нужно «шипами внутрь».

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

    Коментарии (8)
    27 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины

    Боррель: Соглашение по безопасности ЕС с Украиной предусматривает военную, финансовую и дипломатическую помощь

    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что это мероприятие особенно важно из-за подписания соглашения о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По его словам, документ охватывает военную, финансовую и дипломатическую помощь.

    Ранее США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет, предусматривающее помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК.

    Коментарии (4)
    28 июня 2024, 11:55 • Новости дня
    Президента Грузии назвали «куклой» радикальной оппозиции
    Президента Грузии назвали «куклой» радикальной оппозиции
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили превратилась в «куклу» радикальной оппозиции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В прямом эфире телекомпании «Имеди» он назвал президента «куклой» саакашвилевского «Единого национального движения».

    При этом, по его словам, сама эта крупнейшая оппозиционная партия стала «куклой» «иностранных политических групп».

    Шалва Папуашвили заявил о «регулярных нарушениях Конституции» со стороны президента.

    Также он сказал, что иностранные доноры, такие как Национально-демократический институт США, финансирующие оппозицию перед выборами в парламент 26 октября, нарушают этим грузинские законы.

    «О каких стандартах и этике можно говорить, если этот институт намеревается наблюдать за выборами, а сейчас финансирует предвыборные встречи в регионах оппозиции», –отметил он.

    Шалва Папуашвили также сказал, что если бы в феврале 2022 года во власти в Грузии была бы оппозиция, то она «отправила бы бойцов на Украину» и «ввела бы санкции против России».

    «Наша страна сегодня была разрушенной как физически, так и экономически», – сказал Шалва Папуашвили, отметив, что «некоторые европейские политики» призывали Грузию сделать это – отправить военных и ввести санкции.

    Коментарии (2)
    26 июня 2024, 14:56 • Новости дня
    Грузия ответила отказом Совету Европы на призыв не обсуждать закон о запрете пропаганды ЛГБТ
    Грузия ответила отказом Совету Европы на призыв не обсуждать закон о запрете пропаганды ЛГБТ
    @ Стрингер/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Тбилиси ответил отказом на призыв Венецианской комиссии Совета Европы остановить обсуждение пакета законодательных изменений о запрете пропаганды ЛГБТ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия никогда не согласится учесть рекомендацию Венецианской комиссии разрешить однополые браки», – заявил председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

    «В последнее время мы получаем от Венецианской комиссии неприемлемые для Грузии рекомендации», – сказал он.

    По словам Мамуки Мдинарадзе, инициированный правящей «Грузинской мечтой» пакет «О защите семейных ценностей и прав несовершеннолетних» будет принят в ближайшее время в первом чтении.

    Грузинская оппозиция бойкотирует обсуждение этой инициативы.

    В частности, хирургические операции по смене пола будут запрещены в Грузии, будет запрещена демонстрация по ТВ интимных сцен однополых пар. Запрещается пропаганда однополой любви или инцеста в образовательных учреждениях.

    Перед принятием новых поправок Венецианская комиссия рекомендует провести аргументированный анализ с привлечением всех слоев общества, особенно представителей сексуальных и гендерных меньшинств, а также экспертов и специалистов соответствующих секторов.

    Коментарии (9)
    28 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией

    Туск: ЕС профинансирует проекты «железного купола» ПВО и линии обороны на границе с Россией

    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз профинансирует инициированный Польшей и Грецией проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой, заявил польский премьер Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

    По его словам, Польше удалось «пробить» проект общеевропейской системы ПВО, передает ТАСС.

    Туск добавил, что Польше и странам Балтии удалось убедить партнеров по ЕС вывести проект балтийской линии обороны на границах с Россией на уровень сообщества.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

    Коментарии (19)
    26 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Захарова: Россия поддержит стремление Грузии к восстановлению дипотношений

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова идти по пути восстановления дипотношений с Грузией, поддерживает любые начинания Тбилиси по их нормализации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, Москва считает, что нормализация отношений России и Грузии отвечает интересам российского и грузинского народов, и в МИД поддерживают инициативу Тбилиси в этом направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее председатель грузинской партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией. В то же время грузинский телеканал «Мтавари архи» («Главный канал») сообщил о якобы возможном открытии грузинского посольства в Москве.

    Партия «Альянс патриотов Грузии», выступающая за урегулирование отношений с Россией, приняла решение участвовать в выборах в парламент страны 26 октября.

    Напомним, 10 мая 2023 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому российские авиакомпании могут возобновить полеты в Грузию, а туроператоры – продавать туры в эту страну. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.

    Коментарии (27)
    27 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина на полях саммита ЕС в Брюсселе подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева.

    Со стороны Украины подпись в документе поставил президент страны Владимир Зеленский, который для этого прибыл в Брюссель, передает ТАСС.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах.

    Коментарии (9)
    28 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз
    ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС. Причиной стало принятие в республике закона об иноагентах и отступление от рекомендаций Еврокомиссии в этом вопросе.

    ЕС в этом заявлении призывает Грузию «развернуть текущий курс действий», который «ставит под угрозу» курс Тбилиси в Евросоюз и «де-факто ведет к остановке процесса вступления», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    О том, что европейская интеграция Грузии заморожена из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», ранее сообщал постпред ЕС в Грузии Павел Херчински.

    Более того, страны ЕС обсуждали, какие ограничения в этой связи следует ввести в отношении руководства Грузии, и рассматривали возможность заморозки финансирования ряда проектов.

    Коментарии (8)
    28 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии

    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет

    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии
    @ Zhao Dingzhe/ XinHua/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет, сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита в Брюсселе.

    Кроме того, руководителем Евросовета утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту, а главой дипломатии Евросоюза – премьера Эстонии Каю Каллас, передает ТАСС.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее страна не поддержала кандидатуры Кошты и Каллас. Она выступила против «пакетного назначения», поскольку «уважает мнение, высказанное европейцами на выборах».

    Накануне стало известно, что страны ЕС решили выдвинуть фон дер Ляйен на второй срок на пост главы ЕК.


    Коментарии (21)
    25 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС

    Украина начала длительный процесс переговоров о приеме в ЕС

    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и Молдавия начали процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, в Люксембурге стартовало первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина и ЕС – Молдавия.

    О предстоящем долгом и трудном процессе заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, при этом он отметил, что стороны сделали значительный шаг вперед, сообщает ТАСС.

    «Мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ», – сказал он.

    Мишель отметил, что Украине и Молдавии необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС.

    Напомним, Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в сообщество.

    Коментарии (10)
    28 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Боррель: Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Лишь пять из восьми стран-кандидатов на вступление в Евросоюз поддержали решение о передаче Киеву доходов от замороженных активов России, сообщает глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Грузия, Молдавия и Сербия к этому решению не присоединились.

    В заявлении Борреля говорится, что к решению Совета ЕС присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, передает ТАСС.

    К этому решению, по его словам, также присоединились государства – члены европейской зоны свободной торговли: Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

    Хотя страны-кандидаты обязаны по условиям вступления в ЕС согласовываться с внешнеполитической позицией Брюсселя, их мнение не учитывается при принятии решений.

    Коментарии (5)
    28 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    Страны ЕС не смогли договориться о кредите Украине в 50 млрд долларов
    Страны ЕС не смогли договориться о кредите Украине в 50 млрд долларов
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите ЕС не удалось договориться о кредите Украине от G7 на сумму 50 млрд долларов с использованием доходов от замороженных российских активов, сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель

    Мишель заявил о продолжении обсуждения данного вопроса. Он напомнил, что в «G7 пообещали выделить Украине еще 50 млрд долларов». Мишель выразил уверенность, что «важные решения», которые позволят выделить «этот пакет помощи Украине» будут согласованы «в ближайшие недели». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает предоставить Украине первые деньги по этому кредиту «до конца года», передает ТАСС.

    При этом фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине префинансирование в размере 1,9 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

    Коментарии (4)
    26 июня 2024, 12:55 • Новости дня
    Российский бизнесмен добился отмены санкций ЕС

    Предприниматель Пумпянский и его жена выиграли иск по отмене санкций ЕС

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил в полном объеме иски российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины об отмене санкций Евросоюза, введенных против них в 2022 году.

    Согласно постановлению суда, решение, принятое в 2022 году, о внесении Пумпянских в черный список должно быть отменено, как и решение от 2023 года о продлении запретительных мер в отношении супругов. Кроме того, Совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон, передает ТАСС сообщение пресс-службы инстанции.

    В ноябре суд ЕС постановил исключить сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского Александра из черного списка Евросоюза.

    Коментарии (0)
    Главное
    ЛАГ исключила «Хезболлу» из числа террористических организаций
    ВСУ за неделю потеряли 1560 военнослужащих под Харьковом
    Роуминг между Россией и Белоруссией пообещали отменить до конца года
    Против Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма
    Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи
    В Петербурге выделили участок для строительства мусорного полигона
    В Париже не успели очистить Сену для проведения олимпийских соревнований

    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

    Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    Атаками на ЗАЭС Зеленский готовит подарок Байдену

    ВСУ продолжают атаковать инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. Новой мишенью оказался пост радиационного контроля. Он полностью уничтожен. В экспертной среде называют несколько версий того, почему киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе. Эти действия могут быть связаны не только с предстоящим саммитом НАТО, но и с дебатами между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом

    «Трамп просто поджарил Байдена». Такими словами американские СМИ описывают впечатляющие итоги прошедших дебатов между президентами США – действующим и бывшим. Что там произошло, какие последствия это будет иметь для американских выборов и почему победителем можно считать не только Трампа, но даже его соперников? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............