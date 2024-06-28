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Жителя Благовещенска осудили за попытку перейти воевать на сторону Украины
Житель Благовещенска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене
Жителя Благовещенска суд приговорил к шести годам колонии за подготовку к госизмене, он планировал воевать на стороне Украины против России.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области, облсуд признал Ч. виновным в приготовлении к госизмене и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев, передает РИА «Новости».
Суд установил, что в июне 2023 года мужчина связался с представителями националистической организации РДК*, признанной террористической организацией, чья деятельность на территории России запрещена, и намеревался вступить в ее состав для чего вместе с вербовщиком они разработали план по выезду за пределы России и вступлению в состав ВСУ, но в аэропорту «Игнатьево» в Благовещенске амурчанина задержали сотрудники правоохранительных органов.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Напомним, в августе 2023 года в аэропорту Благовещенска также был задержан местный житель, который собирался улететь на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне украинских войск.