Турчак возглавил список кандидатов от «ЕР» на выборы в госсобрание Республики Алтай

Tекст: Ольга Никитина

В ближайшие месяцы предстоит проехать каждый район, каждый поселок, отметил врио главы региона.

«В нашей команде – много достойных людей, наши бойцы – участники СВО. Все они прошли через предварительное голосование в конкурентной борьбе. Всем им право выдвигаться на выборы от партии доверили жители республики», – приводятся слова Турчака в сообщении на сайте ЕР.

По его словам, команда «Единой России» не может подвести людей.

В Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ. По результатам выборов будет замещено более 25 тыс. мандатов, в том числе в органы МСУ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, также пройдут десять кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, пройдут прямые выборы мэров городов Анадырь и Абакан, глав 21 региона и состоятся довыборы депутатов Госдумы.