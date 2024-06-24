Путин отправил Ким Чен Ыну телеграмму с благодарностью

Путин: Визит в КНДР вывел отношения Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень

Tекст: Вера Басилая

«Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из телеграммы Путина главе КНДР Ким Чен Ыну, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные в ходе визита президента России и российской делегации в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.