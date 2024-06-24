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Путин отправил Ким Чен Ыну телеграмму с благодарностью
Путин: Визит в КНДР вывел отношения Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень
Государственный визит в КНДР имел особое значение и вывел отношения между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент России Владимир Путин.
«Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из телеграммы Путина главе КНДР Ким Чен Ыну, опубликованной на сайте Кремля.
Кроме того, Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные в ходе визита президента России и российской делегации в Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.