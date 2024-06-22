Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти

Американист Дробницкий: Британская охрана Зеленского давно превратилась в конвой

Tекст: Евгений Поздняков

«У Зеленского нет шансов оставаться на своей должности продолжительное время и переубедить американцев в обратном. Более того, сразу встанет вопрос о том, кто виновен в провале политики США на Украине. Сделать виновным Байдена демократам сложно, так как это отразится на рейтинге их партии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«В таком случае крайним окажется Зеленский, который, как внезапно выяснится, сделал много ошибок – и якобы именно из-за него Вашингтон не смог правильно оценить обстановку и помочь ВСУ», – считает аналитик.

«Но подобного развития событий следует ожидать только после президентских выборов в США. Если на второй срок переизберут Байдена, то ему придется что-то менять во внешней политике. В случае же победы Трампа Зеленский тем более лишится своей должности. Экс-лидер Штатов вряд ли забыл, что из-за Зеленского ему чуть не объявили импичмент», – подчеркивает он.

Таким образом, по словам спикера, обе администрации будут негативно настроены по отношению к Зеленскому. «Его судьба после отставки незавидна. Набить вертолет деньгами и улететь вряд ли получится. Тем более, что британская охрана давно превратилась в конвой», – резюмировал Дробницкий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах Запада заменить Владимира Зеленского. На последнего будут повешены все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста. Произойти это, по словам главы государства, может уже в следующем году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал пять причин, которые могли, по его мнению, подвигнуть Вашингтон и Брюссель поменять Зеленского. В число поводов вошли низкий уровень поддержки последнего среди граждан Украины, отсутствие легитимности, утрата доверия ЕС и США, неудачи ВСУ на поле боя, а также высокий государственный долг.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России на официальном сайте ведомства сообщило, что США больше не устраивает ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки. Исчерпав его «полезность» и осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России», Белый дом, не задумываясь, выбросит этого человека на свалку истории.

В ведомстве отмечают, что в таком случае американцы заменят Зеленского на одного из украинских политиков, который, по их мнению, будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Наиболее подходящим кандидатом в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.