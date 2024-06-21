И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Израиль: Снаряд танка отклонился от курса и попал по израильской территории
Израильский танк, который обстреливал цели в секторе Газа, выстрелил случайно по израильской территории, в этом виноват снаряд, который неким образом «отклонился от курса», сообщили в пресс-службе армии страны в пятницу.
Танк выпустил снаряд по цели в секторе Газа, из-за неисправности «снаряд отклонился от курса» и упал на израильской территории возле пограничного заграждения, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Из-за этого поврежден автомобиль в районе регионального совета Хоф-Ашкелон, машину посекло осколками. Никто не пострадал, ведется расследование.