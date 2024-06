В Тбилиси обвинили посла США в «пересечении красных линий» и «насмешках над народом Грузии»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Робин Данниган пересекла «красные линии» и выступила с крайне оскорбительными для народа Грузии заявлениями, которые наносят удар по суверенитету и независимости Грузии, – отмечается в заявлении. – Это было ожидаемо с учетом проводимой нынешней администрацией США неадекватной, унизительной, оскорбительной политикой по отношению к Грузии».

«Сила народа» отметила, что требования Америки к Грузии не углублять экономические связи с Китаем противоречат динамике развития торгово-экономических связей с Пекином со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Также «Сила народа» назвала «иллюзией» и «насмешкой над народом Грузии» регулярные напоминая со стороны США о выделенных Грузии за последние тридцать лет 6 млрд долларах помощи.

«Во-первых, в реальности речь идет о примерно четырех миллиардах, а во-вторых, большая часть этой суммы потрачена на основанные Америкой же неправительственные организации и непрерывную поддержку со стороны США (саакашвилевского) «Единого национального движения», – сказано в заявлении.

В парламентском движении считают, что Америка настроена сорвать проект строительства порта в Анаклии.

Ранее Данниган заявила, что компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» она назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

«Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.

По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.