Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО

Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск

Экс-ведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск

Tекст: Вера Басилая

В базе МВД России статья, по которой разыскивают Курбангалееву, не уточняется, в правоохранительных органах сообщили, что бывшую ведущую разыскивают за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, передает ТАСС.

Курбангалеева работала в телевизионной компании «Татарстан» с 1998 по 2007 год, позже работала на телеканале «Россия». В настоящее время она проживает и работает в Праге, а также ведет собственный канал на YouTube.

Ранее Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) в перечень террористов и экстремистов, она объявлена в розыск.