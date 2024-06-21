Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств № 1, где он преподавал театральное мастерство.
Гусаров в качестве добровольца принимал участие в СВО с августа 2023 года, сообщает Жуковская детская школа искусств № 1 в соцсети «ВКонтакте».
Гусаров родился в Ангарске, работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и работать в школе искусств. Снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет «Российская газета».