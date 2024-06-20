Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Городские службы Москвы начали работать в усиленном режиме из-за непогоды
Жителей столицы в четверг ожидают сильный дождь, порывы ветра скоростью до 18-23 метров в секунду, городские службы начали работать в усиленном режиме, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
В отдельных районах города ожидается выпадение до 20 мм осадков за час, гроза, приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
С 12.00 до 17.00 возможно формирование смерчей, все городские службы перевели на усиленный режим работы, круглосуточно дежурят ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал.
Приняты меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.
Также коммунальщики защитили от порывов ветра сооружения жилого и нежилого фонда, объекты транспорта и торговли. Электросетевым организациям приказано подготовить аварийные источники питания.
На улицах дежурят бригады и техники ГУП «Мосводосток», также дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний.
Граждан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать у них автомобили.