Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.4 комментария
Путин назначил нового посла в Киргизии
Президент Владимир Путин назначил нового посла России в Киргизии, им стал Сергей Вакунов, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Вакунов заменил на этой должности Николая Удовиченко, передает РИА «Новости».
Ранее Путин назначил послов России в Руанде и Экваториальной Гвинее.