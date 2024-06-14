Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин назначил послов России в Руанде и Экваториальной Гвинее
Президент Владимир Путин своими указами назначил Александра Полякова послом России в Республике Руанда, говорится в официальном сообщении Кремля.
Как отмечается в тексте сообщения, президент назначает Полякова Александра Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Руанда, передает ТАСС.
Также Владимир Путин своим указом освободил Карэна Чальяна от обязанностей посла России в Руанде и назначил его главой российского диппредставительства в Экваториальной Гвинее. Соответствующий документ также был опубликован.
Как сообщалось ранее, Польша ужесточила ограничения на передвижение российских дипломатов.