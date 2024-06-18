Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.4 комментария
Путин приехал в Высшую школу музыки в Якутске
Президент Владимир Путин приехал в Высшую школу музыки имени В. А. Босикова (ВШМ) в Якутске. В ходе визита он пообщается с учащимися и студентами ВШМ.
Основанная в 1992 году якутская Высшая школа музыки входит в топ-500 лучших вузов России, передает ТАСС. Учащиеся совершенствуют свои навыки в нескольких ансамблях, в студенческих и детских симфоническом, камерном и духовом оркестрах.
Учебное заведение расположено в лесной зоне в 16 км от столицы Якутии. 52 деревянных корпуса включают в себя здание на 240 учащихся, библиотеку, концертный зал, жилые домики для 150 воспитанников.
Строительство комплекса начали за счет средств софинансирования проекта республикой. Ввести новые корпуса в эксплуатацию до 2027 года Путин поручил в ноябре 2023 года.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин встретился в Якутске с главой Якутии Айсеном Николаевым.