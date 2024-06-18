Путин приехал в Высшую школу музыки в Якутске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Основанная в 1992 году якутская Высшая школа музыки входит в топ-500 лучших вузов России, передает ТАСС. Учащиеся совершенствуют свои навыки в нескольких ансамблях, в студенческих и детских симфоническом, камерном и духовом оркестрах.

Учебное заведение расположено в лесной зоне в 16 км от столицы Якутии. 52 деревянных корпуса включают в себя здание на 240 учащихся, библиотеку, концертный зал, жилые домики для 150 воспитанников.

Строительство комплекса начали за счет средств софинансирования проекта республикой. Ввести новые корпуса в эксплуатацию до 2027 года Путин поручил в ноябре 2023 года.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин встретился в Якутске с главой Якутии Айсеном Николаевым.