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Путин предложил вывести северные надбавки из-под уточненного НДФЛ
Северные надбавки будет разумно вывести из-под изменений НДФЛ в рамках совершенствования налоговой системы, соответствующее поручение президент Владимир Путин пообещал дать правительству. Об этом он заявил на встрече со специалистами на Дальнем Востоке.
«Северные надбавки выплачиваются за особые условия, за те непростые сложные условия климатические, в которых живут люди, специалисты, работающие на этих территориях. При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, <…> должны быть вынесены за скобки и только базовая часть должна учитываться для налогообложения», – передает слова главы государства ТАСС.
Путин добавил, что обязательно даст такое поручение правительству.
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Напомним, Путин подтвердил, что повышение НДФЛ коснется не более 3,2% налогоплательщиков.