Путин поддержал доставку грузов в отдаленные районы Дальнего Востока малой авиацией

Tекст: Максим Попов

«Я полностью с вами согласен, – сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. – Для таких огромных территорий, как здесь, угрозы меньше, чем в крупных населенных пунктах, где нужно упрощать бюрократические процедуры, например, в сфере авиации. Это необходимо сделать. В целом на Дальнем Востоке, конечно, нужно реализовать все наши планы по развитию транспортной инфраструктуры», передает ТАСС.

Также Путин выразил уверенность в необходимости развития местных авиалиний. «У нас уже работает «Аврора», которая обслуживает около 400 местных линий, – отметил президент. – Беспилотный авиатранспорт – это тоже очень перспективный вид транспорта для таких расстояний».



Кроме того, Путин отметил, что «можно и нужно» пересмотреть подход к определению размера средств, выделяемых некрупным регионам на развитие в сфере образования.



Как сообщалось ранее, Путин заявил о создании новых центров по развитию беспилотников на Дальнем Востоке.