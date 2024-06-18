Путин поручил проработать расширение программы «Муравьев-Амурский» на арктические зоны России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Программа, которую Вы упомянули, работает, на нее, боюсь ошибиться, но где-то 340 млн мы выделяем. Для того чтобы ее продолжить так, как Вы предлагаете, нужно добавить где-то 240–250 млн, мы подумаем, и, я думаю, что найдем эти деньги. Это правильный вопрос», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он добавил: для того чтобы все планы реализовывать, нужны специалисты. «Мы найдем эти средства и расширим эту программу, о которой Вы сказали», – заключил президент.

Ранее российский лидер Владимир Путин встретился с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток в рамках программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030».