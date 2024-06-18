Путин решил рассмотреть вопрос награждения посмертно оператора Кожина

Путин решил рассмотреть вопрос о награждении орденом Мужества оператора Кожина посмертно

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава государства рассмотрит обращение о награждении Кожина орденом Мужества посмертно, это станет пятой или шестой наградой оператора, сказал Громов на церемонии прощания в телецентре «Останкино», передает ТАСС.

Громов добавил, что встречался с Кожиным ранее, в основном на церемониях награждения. Он отметил, что это был «парень сильный, уверенный в себе».

На церемонии транслируют ролик с фотографиями Кожина из его профессиональной и личной жизни. Венки прислали от президента России, премьера Михаила Мишустина, правительства России, Минобороны, коллег и друзей, канала НТВ, от коллег-операторов, Первого канала и др.

Похороны проходят во вторник в городе Калязине в Тверской области, в кругу родных и близких, в закрытом от прессы режиме.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что работники НТВ попали под обстрел ВСУ в Никитовском районе Горловки, оператор телекомпании Валерий Кожин скончался после атаки. СК завел дело после убийства Кожина.