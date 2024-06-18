Онищенко оценил версию диверсии в связи с массовым заражением ботулизмом в России

Онищенко усомнился, что массовое заражение ботулизмом в России было диверсией

Tекст: Татьяна Косолапова

В Нижнем Новгороде 14 человек поступили в больницу с признаками ботулизма. Столько же отравившиеся готовыми обедами зафиксировано в Казани. В Москве количество заболевших ботулизмом превысило 120 человек.



«В данном случае диверсия – это хорошее оправдание массового заражения ботулизмом в столице и ряде российских регионов, его всегда нужно иметь в виду. Но прежде всего причину надо искать изнутри. Во-первых, в случаях с жителями Нижнего Новгорода и Казани стоит исключить влияние Москвы. Ведь не исключено, что эти люди тоже гостили в столице, где мог быть распространен опасный для жизни продукт», – говорит Онищенко.

Во-вторых, продолжает врач, ботулотоксин хоть и может быть использован в качестве инструмента биологического терроризма, то вряд ли для массового. Подходит он больше для персонального заражения – против конкретного человека, а не группы случайных людей.

«На самом деле для массового применения по всей стране или даже в тех городах, в которых уже есть отравившиеся, жертв мало, и, вероятно, смысла в этом никакого нет. И даже те, кто использует террор, прежде всего в политических целях, делают это для дестабилизации обстановки. В данном случае я какой-то такой смысловой поддержки не вижу», – рассуждает академик.

Он рассказывает, что в 1970–1980-е годы в нашей стране столкнулись с совершенно новым явлением. Тогда встречалось гораздо большее количество эпизодов заболевания ботулизмом. Виной всему стало доминирование консервированной продукции. В 1990-е годы, вспоминает собеседник, снова наблюдалась вспышка ботулизма, но уже не из-за покупных консервов, а из-за домашних заготовок – есть было нечего, поэтому выживали на том, что есть.

«Пока все ведет к тому, что эта история рукотворная, все случилось по причине попрания правил и норм изготовления определенной продукции. Здесь нужны меры. Стоит дополнительно пересмотреть подходы к государственной и ведомственной политике, исключить навязывание нам чужих кухонь, чужой культуры пищевой. Необходимо профессионально разобраться в вопросе и уменьшить панику», – заключил Онищенко.

Напомним, в понедельник в Москве более 120 человек обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт» до окончания эпидемиологического расследования, поскольку именно ее заказывали через сервис доставки «Кухня на районе» отравившиеся. Также в ведомстве порекомендовали не употреблять в пищу уже купленную продукцию.

Позже стало известно, что сотрудники складских помещений пытались уничтожить продукцию, которой могли отравиться жители столицы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее житель Москвы, который оказался в числе тех, кого проверяли на ботулизм среди пользовавшихся услугами сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», поделился с газетой ВЗГЛЯД своими впечатлениями. Также глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД, рассказывая о ботулизме, отметил, что не припомнит за последние десятилетия ни одного случая массового отравления этим токсином. В связи с этим он не исключил, что данная ситуация в столице могла быть диверсией.