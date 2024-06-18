Москвич рассказал, как пережил проверку на ботулизм после массового отравления

Tекст: Вера Басилая

Массовая госпитализация москвичей с подозрением на ботулизм после употребления в пищу «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» и «Салата лобио из фасоли» и последовавшие проверки остановили работу сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», а также реализацию салатов «Гастропорт». Москвичам, которые пользовались услугами доставки готовой еды «Кухня на районе», стали звонить из районных поликлиник и приглашать на обследование.

«Родная поликлиника звонками лишний раз не балует. Поэтому услышать утром в понедельник «здравствуйте, вас беспокоит...» – когда ни приема не намечено, ни обследования на горизонте – было сюрпризом.

«Здравствуйте. Спасибо, не беспокоит», – отвечаю на автомате.

«Очень рады, – говорят на том конце. – Если можно, несколько вопросов о вашем состоянии.

Ну что, вопросы как вопросы. «Рвота есть?» Нет. «Тошнота?» Сильной – нет, обычное утро. «А сухость во рту?» Провел языком – да, немного. «Понятно. Утомляемость? Слабость?» Ну да, куда без этого. Шестой десяток и хронические болячки никуда не забросить. Да и погода за окном – то туда, то сюда. Сами видите, а иногда и мокнете. Брр.

«А не могли бы вы, – говорят, – приехать и сдать анализы? Общий крови, и в баночку еще. Не ели же с утра, не успели?.. Очень хорошо, приезжайте, пожалуйста».

«Да что такое, бога ради?»

«Вы на выходных пользовались услугами доставки из сети питания «Кухня на районе»? – спрашивают.

Как в том детском стихе про Ленина и печника – «тут и сел старик». Потому что пользовался. Именно что из такой-то, и именно на выходных.

Новости про то, что десятки людей на выходных накрыло ботулизмом из-за сомнительного качества блюд, куда могли попасть сомнительного качества консервы, я, конечно, слышал. Видел и, так сказать, номенклатуру подозрительной «жратвы». Ничего из этого не заказывал, поэтому был спокоен. До утра понедельника, когда мне сказали: «Ну ведь брали у них салат? Ели? Да хорошо очень, что не тот. А с чем он рядом лежал, вы знаете? Вот мы тоже не знаем. Давайте узнаем, ладно? Чтобы нам всем спокойно жить. Добровольно, сугубо добровольно».

Что можно сказать: лучшие традиции противоинфекционной борьбы СССР в новейшей России никуда не делись. Ну, вы помните: самый конец 1950-х, художник-плакатист вернулся в Москву из Индии, привез оттуда черную оспу и скончался. Далее – перекрытая столица, тщательное выявление контактов, в пределе – массовая вакцинация москвичей и жителей области. И все это – на Новый год, когда всем, мягко говоря, было не до того. Однако же эпидемия была предотвращена.

Ботулизм пищевой – конечно, не черная оспа, но приятного тоже мало. Вот и смотрите, сколько работы. Надзорным органам – посмотреть адреса доставки. Разбросать их по участковым поликлиникам вместе с телефонами. Врачам – обзвонить всех счастливчиков и убедить прийти провериться, от греха подальше. И все это – за пару дней.

Инструкции минимальные: кабинет такой-то, «постарайтесь масочку, пожалуйста». Вена на общий анализ – «и, если не торопитесь, то, пожалуйста, подождите здесь». Часть коридора перегорожена ширмой. В разных углах – еще трое. Парочка студенческих лет или чуть постарше. Заняты друг другом. И женщина, занятая телефоном.

Уйти было можно, конечно. Но если пришел, то лучше дождаться, правда, ведь? Дождались все четверо. Повезло тоже всем.

Газета «Коммерсант» писала, что простой для компании «Кухня на районе» может обернуться потерей до 15 млн рублей выручки в день и контрактов с партнерами. «Кухня на районе» занимает около 1,5% рынка доставки готовой еды в Москве. Выведенный из оборота ретейлеров производитель салатов «Гастропорт» может не вернуться на полки магазинов из-за конкуренции. Эксперты считают, что вспышка ботулизма создаст прецедент, который повлечет за собой новые требования к производителям и доставщикам продуктов.

Напомним, по последним данным, число обратившихся за медпомощью с симптомами ботулизма в Москве превысило 120 человек.

Ранее СК сообщил, что в Москве задержаны три человека из числа руководителей коммерческих организаций по делу о массовом отравлении людей.

Среди задержанных по делу о массовом отравлении людей в Москве есть генеральный директор компании «Кухня на районе».