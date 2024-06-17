Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
Центробанк назвал новый курс доллара и евро
Финансовый регулятор назвал официальный курс валют к рублю
Официальный курс юаня снизился на 3,62 копейки и составил 12,1267 рубля, говорится в сообщении Центробанка России. Одновременно с этим курс доллара уменьшился на 1,59 копейки и достиг отметки 89,0499 рубля. Курс евро, напротив, увеличился на 23,92 копейки и составил 95,3906 рубля.
Центробанк с 13 июня начал устанавливать официальные курсы доллара и евро на основании отчетов банков и информации о внебиржевых торгах после введения санкций США против Мосбиржи. Курс юаня, как и прежде, определяется исходя из рыночных котировок на Московской бирже, передает РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, на фоне американских санкций акции Мосбиржи упали на 6,5%.