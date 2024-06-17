Кабмин установил прожиточный минимум на 2025 год

Tекст: Максим Попов

По словам премьера, каждый регион установит свой размер прожиточного минимума. От него будут зависеть многие виды льгот и пособий. Например, выплаты, которые полагаются нуждающимся семьям с детьми, беременным женщинам и пенсионерам с доходом ниже регионального прожиточного минимума, передает ТАСС.

В целом по стране размер прожиточного минимума составит 17 733 рубля, следует из опубликованного постановления кабмина. При этом для трудоспособного населения устанавливается планка – 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, для детей – 17 201 рубль.

Мишустин также напомнил, что раньше размер прожиточного минимума устанавливался законом о федеральном бюджете. А с 2025 года он будет зависеть от медианного дохода.



Как сообщалось ранее, Минтруд предложил установить прожиточный минимум на 2025 год на уровне 17,7 тыс. рублей.





