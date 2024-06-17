Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
В Мариуполе подросток ранил троих детей из спрятанного дома гранатомета
В Мариуполе подросток ранил троих детей из спрятанного дома гранатомета, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в Telegram-канале сообщил, что инцидент произошел накануне вечером. Подросток нашел спрятанное дома его отцом оружие и произвел выстрел из РПГ-22. В результате ранения получили девочки 2009 и 2012 годов рождения, мальчик 2014 года рождения.
По его словам, детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
Ранее подросток ранил младшего брата из винтовки дедушки в Волгоградской области.