Евросоюз продлил санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией

Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?3 комментария
Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.11 комментариев
Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы
Небензя заявил, что Россия считает любые попытки конфискации как самих активов, так и прибыли от них «грубейшим нарушением принципов и норм международного права». В частности, по мнению Москвы, речь пойдет о нарушении «принципа суверенного равенства государств», который подразумевает «иммунитет государственной собственности и активов», передает РИА «Новости».
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине «нет никакого смысла называть воровством».
Он отметил, что Киев готов уже завтра начать переговоры, «если Россия будет уважать территориальную целостность» Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в воскресенье выразил позицию Кремля, что фиксация любых письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна.
Замглавы офиса Зеленского Жовква попытался оправдать отказ стран поддержать итоговый документ конференции по Украине
Жовква сказал, что у разных стран были разные причины для такого решения. Он заявил, что у некоторых из представителей участвующих в конференции государств не было полномочий «принимать такие решения», сообщают украинские СМИ.
Напомним, подписывать итоговый документ не стали Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. В частности, Индия прямо заявила, что не хочет ассоциироваться с ним.
Замглавы МИД Индии Капур заявил о необходимости найти приемлемый для России и Украины вариант урегулирования конфликта
Капур сказал, что Индия стремится понять «различные точки зрения», поэтому решила участвовать в конференции. Он выразил уверенность, что прочный мир должен быть достигнут на основе диалога и дипломатии при «объединении всех заинтересованных сторон» и «практическом взаимодействии между двумя сторонами конфликта», передает ТАСС.
Напомним, Индия вошла в число стран, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии, но не поддержали итоговый документ саммита.
Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче
По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.
Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.
Украинский языковой омбудсмен Креминь пообещал «жесткую реакцию» на скандал из-за русского языка в Одессе
Как заявил Креминь, «одесский языковой скандал» является «классической историей о граблях, на которые наступили организаторы». По его словам, они «нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса», за что «будут наказаны». Креминь подчеркнул, что на ситуацию должно отреагировать и местное руководство, передает РИА «Новости».
Напомним, участниц мероприятия, которые требовали от спикера, выступавшего на русском языке, перейти на украинский, вывели из зала.
Столтенберг сообщил о консультациях стран НАТО по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в боевую готовность
Столтенберг сказал, что не станет раскрывать «оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить». Он пояснил, что транспарентность дает возможность подать «прямой сигнал», что НАТО – «ядерный альянс», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Как заверил генсек, НАТО стремится к тому, чтобы «в мире не было ядерного оружия». Однако до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО будет «ядерным альянсом». Столтенберг счел «опасным» мир, в котором «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».
Особую тревогу у Столтенберга вызывает Китай, поскольку «в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией – двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России».
Сейчас «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО», сообщил он.
Напомним, Россия заявила, что не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений.
«G7 = весь мир?» – написала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Мейфан под картинкой, отображающей реальные размеры стран «Большой семерки», передает канал «360».
Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине.
В социальных сетях появилось видео, на котором Байден и Обама на сцене прощаются с гостями мероприятия в Лос-Анджелесе. В момент, когда Обама махал рукой и шел по направлению к выходу, Байден неподвижно стоял и улыбался. В какой-то момент бывший президент взял действующего за руку и повел со сцены, передает РИА «Новости».
Ранее была опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.
Министр финансов США Йеллен отказалась признавать воровством использование доходов от замороженных активов России
Йеллен отметила, что «активы остаются» в Euroclear, при этом «инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока». По версии США, замороженные активы «лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», передает ТАСС.
В связи с поддержкой Украины Йеллен не видит «никаких юридических проблем». Она заявила, что G7 «предоставит Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить «за счет этих средств».
Как подчеркнула Йеллен, G7 не собирается разблокировать «активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине». По мнению министра, между Западом и Россией происходит «битва характеров», Москва ожидает, что западная «коалиция распадется» и «не будет продолжать предоставлять Украине ресурсы». «И это способ показать, что у нас есть возможности и характер сделать это», – сказала Йеллен.
Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Лидеры стран G7 требуют от России компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и выплатить за это 486 млрд долларов.
France 24 назвал Ермака ответственным за саммит по Украине в Швейцарии
Корреспондент France 24 заявил, что на Украине, по его мнению, многие «критично относятся» как к лидеру страны Владимиру Зеленскому, так и к главе его офиса Андрею Ермаку, «который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», передает РИА «Новости».
Крегг заявил, что вместо «мирного саммита» конференция выглядела как саммит по поддержке Украины. При этом не удалось получить поддержку Китая и стран Глобального Юга. По словам журналиста, «в этом смысле это неуспех».
Он подчеркнул, что «на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу» Ермака. Указывается, что глава офиса Зеленского «взял на себя роль министра иностранных дел» вместо того, чтобы «оставить это профессиональным дипломатам».
Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.
Как говорится в сообщении, ОАК поставила Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения ГОЗ, передает ТАСС. Там добавили, что после проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска.
Как заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, эта машина сегодня очень востребована в ходе СВО и позволяет летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов, для чего совершенствуются технологические и бизнес-процессы, находятся дополнительные резервы для увеличения объемов производства, привлекаются на заводы новые сотрудники. В Новосибирске с начала года на работу принято более 600 новых работников.
Напомним, 5 апреля новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.
Белый дом объяснил ситуацию с застывшим на сцене Байденом его желанием осмотреть толпу
Бэйтс считает, что СМИ, которые пытаются увидеть в поведении Байдена что-то «неправильное» просто «не могут принять лидерство», которое обеспечивает «сильнейший экономический рост» и уменьшение «уровня насильственных преступлений», передает РИА «Новости».
Напомним, экс-президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего главу государства, застывшего сразу после встречи со сторонниками.
Инцидент произошел в четверг. Трое 13-летних подростков в магазине из «хулиганских побуждений» использовали перцовый баллончик против темнокожего сотрудника службы безопасности посольства. Открыто уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
В 2021 году карманники обокрали сотрудницу американского посольства в Киеве. В 2020 году сотрудница посольства США на Украине была убита в Киеве.
ВМС Украины: Крымский мост перестал быть военным объектом
По его словам, Крымский мост несет меньше четверти общей нагрузки с военной точки зрения и почти не используется для военной логистики, передает РИА «Новости».
При этом Россия неоднократно напоминала, что мост является гражданским объектом.
Ранее представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано не исключил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту в рамках «самообороны».