Американский военный в суде Владивостока не признал вину в угрозе убийством

Американский военный Блэк в суде Владивостока отказался признавать вину в угрозе убийством своей девушке

Tекст: Антон Антонов

Блэк, говоря о краже, заявил, что «умысла не было». В суде он общается с помощью переводчика, передает РИА «Новости».

Блэк сообщил, что познакомился с Александрой Ващук в октябре 2022 года в Южной Корее через Tinder. Они жили вместе примерно 1,5 года, «на данный момент отношениям конец».

Ссору, по его словам, устроила сама Ващук, она начала оскорблять его, издеваться, бросила в него «тарелку и миску», а также «ударила левой рукой под правый глаз». В ответ он схватил ее и толкнул на кровать, «поместил руку вокруг шеи», после чего они оба «упали на пол».

«Она была снизу. Начал ослаблять хватку вокруг ее шеи, как только почувствовал, что она перестает представлять опасность. Она начала успокаиваться и жаловаться по поводу спины. Отпустил, начал массировать ее спину», – рассказал Блэк.

После этого, по версии Блэка, он принялся собирать свои вещи, а Ващук толкнула его и стала разбрасывать вещи из чемодана. Блэк и Ващук начали толкать друг друга, в результате она «случайно ударилась о стену».

Пока девушка выбрасывала вещи в коридор, Блэк «взял 10 тыс. рублей из ее кошелька», поскольку у него «не было денег, было нечего есть и некуда идти», а «рейс будет через четыре дня». «Мог бы вернуть деньги», – сказал он, добавив, что был трезв. Он сообщил, что вернул 125 долларов переводом через знакомого на следующий день.

«Прибыл во Владивосток, чтобы быть с Сашей. Я платил (все время, пока жили вместе во Владивостоке). За девять месяцев перевел ей 300–400 тыс. рублей», – сказал он.

Ващук заявляла, что на Блэка заводили дело из-за нападения на нее в Южной Корее, он проходил терапию. По ее мнению, Блэка не следует слишком строго наказывать, ему требуется лечение.

Напомним, Блэк был арестован в мае. Апелляционная жалоба адвоката Блэка на решение суда первой инстанции о его аресте была оставлена без удовлетворения.