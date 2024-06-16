Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Артиллерия ВС России пресекла перегруппировку ВСУ на Каховском направлении
Артиллерия группировки войск «Днепр» не допустила перегруппировку войск противника на Каховском направлении, сообщил начальник ее пресс-центра Роман Кадрян.
По его словам, на Каховском направлении артиллерия не допустила перегруппировку войск противника, передает ТАСС. Кадрян добавил, что продолжается уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадится на левом берегу Днепра, уничтожаются FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА.
Ранее боец группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Заяц заявил, что подрыв Каховской ГЭС украинскими войсками не оказал существенного влияния на положение дел на фронте.