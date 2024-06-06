В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России

Сенатор Долгов: США с долгами Украины занимаются наперстничеством

Tекст: Анастасия Куликова

«Американцы не дадут никому доллара, если не получат взамен пять. Очевидно, что инициатива по выделению Украине кредита за счет доходов с российских активов отвечает интересам Вашингтона. Во-первых, большая часть средств осядет в карманах американских чиновников. Во-вторых, администрация Байдена сможет заработать некоторые политические очки», – отметил сенатор Константин Долгов.

По его словам, даже если будет принято решение по кредиту Киеву в размере 50 млрд долларов, то возникает вопрос, когда эти средства получит украинское руководство. «Допускаю, что этого не произойдет до президентских выборов в США. Поэтому, на мой взгляд, американские политики, заявляя о решениях по судьбе активов РФ, записывают их себе в послужной список. Выполнять или не выполнять озвученные инициативы определит тот, кто будет находиться в Белом доме по итогам голосования в ноябре», – пояснил собеседник.

«Ценность решений, которые принимает нынешняя администрация США, может оказаться ничтожной. Таковыми их сделает сама американская политика, которая в последнее время не предполагает стратегического планирования, а строится на сиюминутной выгоде», – добавил парламентарий.

Кроме того, непонятным остается механизм погашения задолженностей Киева. «Что будет с Украиной через несколько лет? Кто будет выплачивать долги?», – риторически спрашивает спикер. Он убежден: США занимаются напepcтничествoм.

Москва же воспринимает подобные планы как откровенный бандитизм и воровство, указал Долгов. «Американцы сами этим занимаются и принуждают европейцев», – считает собеседник. При этом обращение российских властей в международные инстанции не решит ситуацию, акцентировал он.

«Однако необходимо принимать меры защиты наших интересов, наших граждан, бизнеса. Поэтому мы вводим контрмеры в отношении США. Это абсолютно правильная тенденция», – считает сенатор. Долгов также убежден, что Москва сможет вернуть свои замороженные активы. «Более того, я думаю, еще и с процентами», – добавил он.

Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Никаких финансовых и правовых обоснований у инициативы нет. Это очередное проявление тотальной гибридной войны против нашей страны», – подчеркнул он. При этом, по мнению собеседника, украинские долги и вовсе не будут погашаться. «Речь идет не про деньги и не про то, кто и как будет закрывать задолженность Киева, а про стимулы продолжения антироссийской операции Запада на территории бывшей УССР», – заключил парламентарий.

В США предложили использовать доход от замороженных активов РФ для погашения кредитов Украины. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. По ее словам, данная идея пользуется «значительной поддержкой», поэтому ее планируется «доработать и представить лидерам на грядущей встрече G7».

Она отметила, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Йеллен уточнила, что компания продолжает зарабатывать с процентов от данного капитала, ведь они якобы не принадлежат Москве. По ее подсчетам, прибыль составит от трех до пяти млрд в год и будет накапливаться до тех пор, пока средства остаются замороженными.

Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Украине доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление офису Зеленского кредита и увязку его погашения с объемом будущих доходов.

На этом фоне Штаты готовы передать Украине 50 млрд долларов, при условии, что займ будет возвращаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет издание The Financial Times. По данным газеты, средства будут направлены руководству страны лишь в том случае, если ЕС согласится продлить срок санкций против России на неопределенный срок.

Отмечается, что точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее. Напомним, в мае Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Сенатор Константин Долгов отмечал, что данная мера поможет России выстоять в начавшейся «имущественной войне».