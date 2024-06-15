Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.0 комментариев
Вратарь футбольной сборной Черногории умер в возрасте 26 лет
Вратарь английского футбольного клуба «Миллуолл» и сборной Черногории Матия Шаркич скоропостижно скончался на 27-м году жизни, сообщил портал Vijesti.
СМИ пишут, что Шаркичу стало плохо в квартире в Будве, спасти его не удалось, передает ТАСС.
В сезоне-2023/24 Шаркич выступал за английский клуб «Миллуолл».Кроме того, он играл за английские «Уиган», «Шрусбери», «Бирмингем» и «Сток». В сборной Черногории он провел девять матчей, два из которых защитил ворота «на ноль».