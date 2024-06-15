Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.0 комментариев
МЧС запустило кампанию по профилактике лесных пожаров
МЧС запустило новую кампанию по профилактике лесных пожаров
МЧС запустило кампанию по профилактике лесных пожаров, целью которой является повышение осведомленности населения о правилах безопасного поведения в лесу и причинах возникновения природных пожаров.
Цель мероприятий – снизить количество ЧП, связанных с лесными пожарами и защитить леса от разрушения.
В рамках кампании размещаются баннеры социальной рекламы на популярных интернет-площадках. На сайте МЧС доступны рекомендации по противопожарной безопасности и номер телефона экстренной службы.
«Информированное и ответственное общество – ключ к сохранению наших лесов для будущих поколений», – заявил заместитель гендиректора АНО «ИРИ» по социальной рекламе Андрей Воронков.
Директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко отметил, что профилактика природных пожаров – не только задача государственных органов, но и ответственность каждого гражданина.