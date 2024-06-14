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    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

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    14 июня 2024, 19:24 • Новости дня

    Путин поздравил в Сенеже участника программы «Время героев»

    Путин начал выступление в Сенеже с поздравления участника программы «Время героев»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал встречу с участниками программы «Время героев» с поздравления одного из участников – Героя России Степана Белова.

    Российский лидер предложил собравшимся: «Начнем с приятного – сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет». «Мы вас поздравляем», – пожал руку участнику программы президент, передает ТАСС.

    «Как в таких случаях говорят, офицерский подарок передадим протокольно – то есть ребята передадут», – отметил глава государства.

    Степан Белов – командир танкового подразделения, уничтожившего 20 танков и девять БМП противника. Один раз после боя он направился за провизией в точку, где, по данным разведки, должны были находиться российские войска, но заметил противника. Не выдав себя, он сумел обмануть бдительность врага и вернуться к сослуживцам.

    Ранее Путин в Кремле наградил Золотой Звездой Героя России капитана Николая Соколова. Кроме того, медаль Героя России получил и подполковник Юрий Абаев. И Соколов, и Абаев являются участниками программы «Время героев».

    14 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

    «Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

    Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

    Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

    «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

    Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

    «Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

    Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

    «Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

    Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

    Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.

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    14 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС,Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что Украина сейчас умалчивает решение собственного конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться.

    «Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах», – указал российский лидер.

    Как подчеркнул Путин, это означает, что «президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.

    Глава государства отметил, что «заокеанские хозяева Украины» заменят текущую власть на новую, тоже подчиненную себе.

    «Истинные хозяева Украины – а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, – пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», – заметил Путин.

    По словам президента, сейчас это 25 лет, следующий этап – может быть, 23 года, затем – 20, 18 лет.

    «А затем избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией», – заключил глава государства.

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    14 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата
    Путин: Эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Эгоизм и высокомерие Запада привели мир к крайне опасному состоянию, мы близки к точке невозврата, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел – призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, передает ТАСС.

    Путин добавил, что на Западе «либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность».

    «И то, и другое может обернуться трагедией», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил о потенциале БРИКС стать одной из основ многополярного мира.

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    14 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    ФОМ: Положительно оценивают работу Путина 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 82% россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ.

    На сайте ФОМ указано, что большая часть (82%) считает, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу.

    На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.

    Более половины (53%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.

    Также респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины опрошенных (51%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% – за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% – за «Справедливую Россию».

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 7-9 июня среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

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    14 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    @ Ilia Yefimovich/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Упомянутый президентом России Владимиром Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022 года Москву, это бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал ВКонтакте, что Беннет ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий.

    Политик предупредил, что для бандеровского режима события развиваются по катастрофическому сценарию, а пространство для компромиссов уменьшается. По его словам, Путин прямо сказал, что пространство для компромиссов уменьшается. Медведев напомнил идею Путина о санитарной зоне, которая, как предполагает зампред Совбеза, может простираться  до границ с Польшей.

    Он также отметил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда выполняет указания незаконных властей, потому что «Зеленский – никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться».

    Ранее Путин рассказал, что 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник. Президент не назвал его имени, но сообщил, что тот заручился поддержкой лидеров Германии и Франции.

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    14 июня 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому руководству необходимо проработать свою систему безопасности на Евразийском континенте, будущая архитектура должна быть открыта в том числе для стран НАТО, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    Система евроатлантической безопасности потерпела крах, теперь ее нужно создавать заново, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. «Для всех» означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже», – подчеркнул он.

    Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, но в этом нет вины Москвы.

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    14 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин: Новые территории с Россией навсегда

    Путин: Новые территории с Россией навсегда, этот вопрос закрыт

    Путин: Новые территории с Россией навсегда
    @ dan-news

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос новых территорий закрыт – они в составе России навсегда, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается», – передает слова российского лидера ТАСС.

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    14 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В начале специальной военной операции российские силы стянулись к украинской столице, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД.

    «В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», – цитирует Путина ТАСС.

    Киевский режим готовился напасть на Новороссию и Донбасс, по этой причине Россия признала их независимость и заключила договор в соответствии с международным правом, напомнил глава российского государства.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы таким образом разрешить ситуацию, но это предложение было отвергнуто.

    Москва соглашалась с гарантиями безопасности для Украины по формулировкам Киева, чтобы остановить кровопролитие, сказал Путин.

    В 2014 году именно Москва призвала к переговорам, они начались с участием Киева и представителями республики Донбасса. При содействии России, Германии и Франции разговор «шел трудно».

    «Но, тем не менее, по итогам в 2015 году были заключены Минские соглашения. Мы со всей серьезностью относились к их выполнению, предлагали те или иные компромиссы, развязки. Но все в конечном итоге было отвергнуто».

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    14 июня 2024, 13:05 • Новости дня
    Путин: Корни конфликта на Украине в авантюрной политике Запада
    Путин: Корни конфликта на Украине в авантюрной политике Запада
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конфликт на Украине возник из-за авантюрной политики Запада, иначе русский и украинский народы нашли бы способ урегулировать противоречия, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «Сразу хочу сказать: кризис, связанный с Украиной, это не конфликт двух государств. Тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними. Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы», – передает его слова ТАСС.

    «Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта – не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до того, как началась специальная военная операция», – подчеркнул глава государства.

    Он отметил, что последствия украинского кризиса отзываются по всему миру.

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    14 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Путин призвал сворачивать военное присутствие внешних держав в евразийском регионе
    Путин призвал сворачивать военное присутствие внешних держав в евразийском регионе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо постепенно сворачивать военное присутствие внешних держав в евразийском регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным. Однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, то в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – передает слова Путина ТАСС.

    Президент добавил, что в их присутствии уже сегодня нет особой необходимости. «Оккупация только, вот [и] все», – сказал он.

    Кроме того, добавил глава государства, необходимо активизировать диалог между работающими в Евразии международными организациями.

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    13 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Путин раскрыл объем выделенных средств на строительство АЭС за рубежом

    Путин: Россия потратила десятки миллиардов долларов на строительство блоков АЭС за рубежом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия финансирует строительство блоков атомных электростанций за рубежом на десятки миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

    На АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщил Путин, передает ТАСС. «И вот этим распоряжается Росатом. Алексей Евгеньевич [Лихачев] – молодец. Он распоряжается десятками миллиардов долларов и считает, что этого недостаточно», – сказал глава государства, отметив, что это способствует развитию технологий.

    «И наверное, уровень финансирования со стороны государства должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но иметь и горизонт планирования на ближайшее время», – добавил Путин.

    Говоря о термоядерной энергетике, он призвал «объединять усилия с другими лидерами российскими», в частности с Курчатовским институтом. «Тогда и то, что нужно сделать со стороны государства, может оказаться критически важно. Вот вы поработаете, пожалуйста, на этом направлении. Мы будем иметь в виду и обязательно поддержим», – заключил президент.

    Ранее в Турции заявили о консультациях с Росатомом по вопросу увеличения электрогенерирующих мощностей за счет строительства в стране новых АЭС.

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    13 июня 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке перечня важнейших наукоемких технологий

    Путин заявил о подготовке перечня необходимых для страны важнейших наукоемких технологий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство и РАН подготовили перечень важнейших наукоемких технологий, от которых будет зависеть будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Дубне.

    В ходе заседания обсуждались вопросы формирования и реализации национальных проектов технологического суверенитета.

    «По моему поручению правительство и Российская академия наук подготовили перечень необходимых для страны важнейших наукоемких технологий. По сути – это прямые, конкретные задачи для отечественной науки, системы образования, технологического бизнеса. Причем от решения этих задач зависит буквально все: и реализация наших сегодняшних планов, замыслов, устремлений, и безусловно, исторические перспективы России», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале Кремля.

    Напомним, Путин выразил уверенность, что все политические сложности в развитии науки будут преодолены.

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    14 июня 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин: Попытки изъять активы России не останутся безнаказанными

    Путин: Попытки изъять активы России остаются воровством, они не останутся безнаказанными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Любые попытки западных стран изъять российские активы являются воровством, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Страны Запада заморозили сейчас российские активы и валютные резервы. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он отметил, что Соединенные Штаты сами отказались от Всемирной торговой организации, но при этом они «выкачивают соки» из Европы.

    Запад в последние годы не только подрывал военно-политическую стабильность в мире, указал Путин.

    Санкции, торговые войны со стороны Запада ослабили ключевые рыночные институты, он использовал МВФ и Всемирный банк, передергивая климатическую повестку и сдерживая развитие Глобального Юга, напомнил Путин.

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    14 июня 2024, 13:30 • Новости дня
    Путин назвал условие начала переговоров с Киевом
    Путин назвал условие начала переговоров с Киевом
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова начать переговоры, когда Украина выведет свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    Также условием начала переговоров является отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение огня.

    «Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО – с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», – приводит слова президента ТАСС.

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    13 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с и. о. президента Ирана Мохбером

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин и Мохбер обсудили в телефонном разговоре взаимодействие стран на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в БРИКС, передает ТАСС.

    В мае вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту упал в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся в воздушном судне. Иран готовится к внеочередным президентским выборам.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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