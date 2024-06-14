Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.9 комментариев
Путин поздравил в Сенеже участника программы «Время героев»
Путин начал выступление в Сенеже с поздравления участника программы «Время героев»
Президент России Владимир Путин начал встречу с участниками программы «Время героев» с поздравления одного из участников – Героя России Степана Белова.
Российский лидер предложил собравшимся: «Начнем с приятного – сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет». «Мы вас поздравляем», – пожал руку участнику программы президент, передает ТАСС.
«Как в таких случаях говорят, офицерский подарок передадим протокольно – то есть ребята передадут», – отметил глава государства.
Степан Белов – командир танкового подразделения, уничтожившего 20 танков и девять БМП противника. Один раз после боя он направился за провизией в точку, где, по данным разведки, должны были находиться российские войска, но заметил противника. Не выдав себя, он сумел обмануть бдительность врага и вернуться к сослуживцам.
Ранее Путин в Кремле наградил Золотой Звездой Героя России капитана Николая Соколова. Кроме того, медаль Героя России получил и подполковник Юрий Абаев. И Соколов, и Абаев являются участниками программы «Время героев».