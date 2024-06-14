Столтенберг заявил о состоянии высокой готовности 500 тыс. солдат НАТО

Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.6 комментариев
Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.6 комментариев
Не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием, сказал Столтенберг, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что НАТО может создать пост специального представителя по Украине, который займется координацией поддержки Киева.
Зампред Совбеза Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции
В своем Telegram-канале он указал, что Россия успешно научилась жить и развиваться под западными санкциями, количество которых «измеряется десятками тысяч».
При этом Медведев заверил, что необходимо остро на них реагировать, так как США и их «союзнички» объявили России войну без правил. В этой связи зампред призвал действовать по принципу «никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России, и как можно больнее!»
В частности, политик имеет в виду причинение ущерба «во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений», а также в западных важнейших технологиях. Зампред призвал беспощадно «изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.
Политолог Трухачев: Группа «Большой семерки» в нынешних условиях стала анахронизмом
«Лидеры «Большой семерки» традиционно собираются в июне», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Однако, отметил он, нынешний саммит проходит на фоне поражения правящих партий Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент и падения рейтингов политиков.
По мнению собеседника, лидеры G7 едут в Италию скорее для протокола. «В ходе мероприятия будут звучать уже знакомые мантры: «надо помогать Украине», «надо забрать у России деньги, отдать их Киеву», – прогнозирует политолог. – На этом фоне куда интереснее будет читать новости о том, что лидерам «Семерки» подают на обед».
Трухачев полагает, что единственное решение, которое может быть согласовано в ходе саммита G7, касается судьбы российских активов. «Но и это не станет сенсацией, поскольку сообщения о возможной передаче доходов, а также в целом замороженных средств РФ обсуждается Западом на протяжении года», – указал спикер.
Поэтому возникает вопрос, насколько в нынешних условиях группа «Большой семерки» актуальна. Доцент РГГУ убежден: G7 стала анахронизмом. «Объединение наиболее экономически развитых стран возникло в 1970-е годы. Сейчас члены группы таковыми не являются. Более того, они не решают важные задачи, потому что, как правило, это происходит по линии Евросоюз – США, Канада – США, Канада – Евросоюз, НАТО – Евросоюз. Недаром в придачу к «Семерке» существует «Большая двадцатка», которая более-менее отражает тот расклад, который существует в современном мире», – пояснил Трухачев.
Несколько иной точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МКД «Валдай». «В 1970-е годы, когда был период острых структурных экономических проблем в западном мире, встречи тогда еще G6 проводились с целью обсуждения в спокойной закрытой обстановке существующих вопросов. Потом эти мероприятия превратилась в светский раут. Когда же Россия была частью этого формата, наступил политизированно публичный период. Сейчас же суть «Большой семерки» становится более содержательной», – считает он.
Политолог объясняет: G7 – это консультативный совет самых влиятельных западных государств, в ходе саммитов политики могут согласовывать свои позиции, но окончательных решений они не принимают. «Семерка» – это не мировое политбюро. Лидеры стран могут скоординировать подходы, например, по финансированию, а также сделать заявления, но конкретные шаги будут предпринимать организации, институты западного мира», – детализировал Лукьянов.
По его мнению, на повестке нынешнего саммита будут украинский и палестинский конфликты, поскольку оба – причем второй в большей степени – влияют на состояние западного мира: происходит раскол в обществах и в политических кругах. «Касательно Украины вопросом номер один будет «что делать?» Лидеры G7, вероятно, обсудят и решение о механизмах финансовой поддержки Киева», – рассуждает спикер.
Вторым вопросом повестки может стать судьба атлантических отношений. «Для Европы предельно важно понять, что будет по ту сторону Атлантики, каковы шансы на изменение в пользу сил, которые менее позитивно смотрят на континент. При этом едва ли они услышат от Байдена что-то интересное, кроме как обещаний сделать все, чтобы такой сценарий не был реализован», – уточнил Лукьянов.
«Более того, если действительно считать Байдена «хромой уткой», то что остается делать его партнерам? Начать диверсификацию, отползать и пытаться переориентироваться на Трампа – не вариант. Во-первых, потому что еще неизвестно, что будет с экс-президентом США на фоне судебных дел. Во-вторых, отношение лидеров «Семерки» к Трампу известно. Поэтому все завороженно ждут осени, а до этого европейские политики попытаются решить некоторые вопросы до возможных изменений», – добавил собеседник.
«В то же время для американцев важно понять те индикаторы, которые сейчас замигали в Европе. Речь о смещении политических предпочтений в пользу более национально ориентированных сил, – добавил политолог. – Вашингтон хочет понять, насколько это серьезно, ведь пока индикатор мигает, но реальных изменений еще не произошло».
Что касается решения наследного принца Саудовской Аравии не участвовать в саммите G7, то Эр-Рияд ведет себя хитро, считает научный директор МКД «Валдай». «Для «Семерки» было бы очень важно показывать, что это не закрытый клуб, а место, куда тянутся в том числе ведущие страны Глобального Юга. Они, впрочем, и тянутся – побывать на саммите, конечно, всем любопытно. Но Саудовская Аравия аккуратно выстраивает отношения со всеми. Сообщая об отказе участвовать в мероприятии, Эр-Рияд никак не вредит контактам со странами G7, но в то же время обозначает, что у него есть другие приоритеты», – пояснил Лукьянов.
Ранее издание Politico назвало саммит лидеров стран «Группы семи» встречей «хромых уток». Газета отмечает, что съезд едва ли похож на демонстрацию западной мощи. Участники переговоров являются откровенно слабыми политиками, теряющими свою популярность. Исключение составляет лишь премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
В то же время, по оценке издания The New York Times, главе правительства Британии Риши Сунаку «осталось три недели до выборов, на которых, как ожидается, его Консервативная партия будет отстранена от власти». В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пребывают в крайне сложном состоянии после того, как их фракции потерпели поражение на прошедших выборах в Европарламент. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об их итогах.
«Джо Байден ведет воздушный бой со своим предшественником Дональдом Трампом. Даже премьер-министр Японии Фумио Кисида сталкивается с растущими волнениями внутри Либерально-демократической партии и может потерять свой пост уже этой осенью», – акцентирует издание. В неутешительном состоянии пребывает и глава парламента Канады Джастин Трюдо.
Газета подчеркивает, что спустя восемь лет своего правления он столкнулся с невероятной разочарованностью со стороны населения собственной страны. Кроме того, семь государств, входящих в объединение, год от года теряют позиции в доле мирового ВВП. При этом в составе G7 отсутствуют такие заметные силы, как Китай и Россия.
По мнению западных аналитиков, все это приведет к тому, что в повестку объединения будет «вторгаться внутренняя политика» стран-членов. «Как вы можете брать на себя какие-либо обязательства, если собираетесь сменить правительство? «Подождем и посмотрим» станут ключевыми словами этой встречи», – комментирует ситуацию Агата Демарэ, старший научный сотрудник по вопросам политики и директор геоэкономической инициативы Европейского совета по международным отношениям в Лондоне.
«В качестве жеста навстречу меняющемуся миру Мелони пригласила в Италию целый список незападных лидеров», – отмечает газета. Так, наследный принц Саудовской Аравии бен Салман Аль Сауд сообщил об отказе участвовать в саммите G7. Интересно, что данное решение он принял после встречи с Владимиром Зеленским. Издание SPA пишет, что в рамках их беседы обсуждалась поддержка усилий, нацеленных на разрешение кризиса на Украине.
Столтенберг: НАТО не считает эскалацией применение F-16 и западного оружия на территории России
Столтенберг заявил, что самооборона включает поражение военных целей на территории России, в том числе при помощи F-16. Однако он призвал быть осторожными относительно сроков подготовки пилотов для F-16, поскольку необходимо еще и обучить персонал, передает ТАСС.
Столтенберг также заявил, что министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса «на акты саботажа и кибератаки», которые якобы совершает Россия. По его словам, в ряде стран НАТО «произошли попытки поджогов».
Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обяжут поставлять оружие киевскому режиму.
Напомним, что начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах.
Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».
Орбан: НАТО создаст три крупные базы для поставок оружия на Украину
По его словам, Североатлантический альянс решил помочь Украине, создав «украинскую миссию НАТО», то есть координировать передачу оружия Киеву, передает ТАСС. Орбан добавил, что НАТО решило создать три крупные базы, откуда они будут передавать оружие Украине.
Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что если эти базы будут созданы в Словакии, Польше и Румынии, то «они станут военными целями». Орбан подчеркнул, что Венгрия, которая также находится рядом, беспокоится за свою безопасность и не будет принимать участия в этих действиях.
Ранее Орбан заявил, что венгерская сторона против миссии Североатлантического альянса на украинской территории, но не способна ей воспрепятствовать,
Постпред США при НАТО Смит заявила о несоответствии Украины требованиям альянса
По мнению Смит, Байден «имел в виду», что Украине нужно провести «определенную работу» по «выполнению критериев». От Киева ждут реформ, которые требуются для вступления в НАТО, сказала она. Члены НАТО, как заявила Смит, взаимодействуют с украинской стороной, чтобы помочь Киеву «добиться дальнейшего прогресса», передает ТАСС.
Напомним, на вопрос о том, чем закончится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.
Система евроатлантической безопасности потерпела крах, теперь ее нужно создавать заново, сказал Путин, передает ТАСС.
«Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. «Для всех» означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже», – подчеркнул он.
Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, но в этом нет вины Москвы.
Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров
По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.
Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.
Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.
Лишь 20% респондентов выразили мнение, что Киев одержит верх. 26% опрошенных не смогли определиться, а 3% не стали высказывать свое мнение, передает ТАСС.
Опрос также показал, что 58% немцев обеспокоены тем, что поддержка Украины негативно влияет на безопасность их страны. При этом 28% не разделяют эту точку зрения.
Известно, что 38% респондентов считают, что Украине необходимо пойти на уступки России, 36% – не согласны.
Опрос проводился с 7 по 10 июня 2024 года среди 1004 человек.
Ранее на вопрос о том, чем разрешится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, президент США Джо Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.
Захарова заявила о желании США с помощью НАТО устроить «еще большее кровопускание» в Европе
Захарова заявила в Telegram, что США пытаются втянуть ЕС в «прямое столкновение с Россией под флагом НАТО». По ее мнению, «истеричная накачка западной общественности тезисом» о том, что Россия якобы собирается напасть на страны Запада, «означает только одно» – Белому дому нужно «еще большее кровопускание» в Европе, чтобы избежать «коллапса и собственной власти, и американской экономики».
Напомним, Столтенберг заявил, что не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием.
Постпред при ООН Небензя: Россия вскрывает лицемерие Запада
По его словам, Россия способствует этому процессу, «высвечивая» лицемерие и «двойные стандарты» Запада, передает РИА «Новости».
Небензя подчеркнул, что западной антироссийской пропаганде все сложнее одурманить большинство.
Также постпред отметил, что западные страны пытаются навязать ООН «украинскую повестку» в ущерб обсуждению более актуальных для развивающихся стран проблем, что не может не вызывать все большее сопротивление со стороны большинства стран-членов ООН.
Ранее Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, но для этого необходимо устранить первопричины начала СВО.
Будапешт не намерен участвовать в военных операциях за пределами территории военного блока, об этом Орбан заявил в ходе переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.
При этом Венгрия вынуждена признать, что у нее «нет возможности и сил изменить ситуацию». Большая часть стран НАТО занимают противоположную позицию и настаивают «на других решениях», сказал Орбан.
Вместе с тем НАТО гарантировало, что венгерской стороне, что любые действия за пределами территории альянса для его членов являются добровольными.
Венгрия не станет блокировать решения других членов блока по «долгосрочной помощи» Украине и лидирующей помощи альянса по помощи киевскому режиму, но при этом Венгрия «не будет частью этого», добавил Орбан.
Ранее СМИ сообщили, что страны «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) изучают возможность исключить Венгрию из группы из-за ее позиции по Украине.
В Кремле заверили, что будут внимательно следить за саммитом G7 в Италии
По его словам, в Кремле будут внимательно следить за событиями саммита, передает ТАСС.
Обозреватели Politico назвали саммит G7 в Италии встречей «хромых уток» и объяснили, почему от встречи не стоит ожидать судьбоносных решений.
Представитель Кремля Песков заявил, что обязательные поставки оружия НАТО Украине ничего не изменят
По его словам, оружие Киеву альянсом и так поставляется, поэтому вряд ли новое решение что-либо изменит, передает ТАСС.
Также представитель Кремля отметил, что Москва в курсе, что «в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании» участвовать в обязательной помощи Киеву.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал дать больше систем ПВО Киеву, в том числе комплексы Patriot.
Генсек НАТО Столтенберг назвал «достижением целей» России выполнение условий Путина о прекращении огня
Он объяснил, что это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, так как Украине придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает. Генсек НАТО считает, что войска должна выводить Россия, а не Украина, передает ТАСС.
При этом он заявил, что страны НАТО продолжат оказывать военную помощь Украине. По его словам, главы Минобороны стран НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву. Это позволит начать реализовывать усилия в этом направлении уже в июле.
Столтенберг уточнил, что координация поставок оружия Украине будет осуществляться структурами альянса в Висбадене.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву.