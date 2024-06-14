Столтенберг заявил о состоянии высокой готовности 500 тыс. солдат НАТО

Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии

Политолог Трухачев: Группа «Большой семерки» в нынешних условиях стала анахронизмом

Tекст: Анастасия Куликова

«Лидеры «Большой семерки» традиционно собираются в июне», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Однако, отметил он, нынешний саммит проходит на фоне поражения правящих партий Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент и падения рейтингов политиков.

По мнению собеседника, лидеры G7 едут в Италию скорее для протокола. «В ходе мероприятия будут звучать уже знакомые мантры: «надо помогать Украине», «надо забрать у России деньги, отдать их Киеву», – прогнозирует политолог. – На этом фоне куда интереснее будет читать новости о том, что лидерам «Семерки» подают на обед».

Трухачев полагает, что единственное решение, которое может быть согласовано в ходе саммита G7, касается судьбы российских активов. «Но и это не станет сенсацией, поскольку сообщения о возможной передаче доходов, а также в целом замороженных средств РФ обсуждается Западом на протяжении года», – указал спикер.

Поэтому возникает вопрос, насколько в нынешних условиях группа «Большой семерки» актуальна. Доцент РГГУ убежден: G7 стала анахронизмом. «Объединение наиболее экономически развитых стран возникло в 1970-е годы. Сейчас члены группы таковыми не являются. Более того, они не решают важные задачи, потому что, как правило, это происходит по линии Евросоюз – США, Канада – США, Канада – Евросоюз, НАТО – Евросоюз. Недаром в придачу к «Семерке» существует «Большая двадцатка», которая более-менее отражает тот расклад, который существует в современном мире», – пояснил Трухачев.

Несколько иной точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МКД «Валдай». «В 1970-е годы, когда был период острых структурных экономических проблем в западном мире, встречи тогда еще G6 проводились с целью обсуждения в спокойной закрытой обстановке существующих вопросов. Потом эти мероприятия превратилась в светский раут. Когда же Россия была частью этого формата, наступил политизированно публичный период. Сейчас же суть «Большой семерки» становится более содержательной», – считает он.

Политолог объясняет: G7 – это консультативный совет самых влиятельных западных государств, в ходе саммитов политики могут согласовывать свои позиции, но окончательных решений они не принимают. «Семерка» – это не мировое политбюро. Лидеры стран могут скоординировать подходы, например, по финансированию, а также сделать заявления, но конкретные шаги будут предпринимать организации, институты западного мира», – детализировал Лукьянов.

По его мнению, на повестке нынешнего саммита будут украинский и палестинский конфликты, поскольку оба – причем второй в большей степени – влияют на состояние западного мира: происходит раскол в обществах и в политических кругах. «Касательно Украины вопросом номер один будет «что делать?» Лидеры G7, вероятно, обсудят и решение о механизмах финансовой поддержки Киева», – рассуждает спикер.

Вторым вопросом повестки может стать судьба атлантических отношений. «Для Европы предельно важно понять, что будет по ту сторону Атлантики, каковы шансы на изменение в пользу сил, которые менее позитивно смотрят на континент. При этом едва ли они услышат от Байдена что-то интересное, кроме как обещаний сделать все, чтобы такой сценарий не был реализован», – уточнил Лукьянов.

«Более того, если действительно считать Байдена «хромой уткой», то что остается делать его партнерам? Начать диверсификацию, отползать и пытаться переориентироваться на Трампа – не вариант. Во-первых, потому что еще неизвестно, что будет с экс-президентом США на фоне судебных дел. Во-вторых, отношение лидеров «Семерки» к Трампу известно. Поэтому все завороженно ждут осени, а до этого европейские политики попытаются решить некоторые вопросы до возможных изменений», – добавил собеседник.

«В то же время для американцев важно понять те индикаторы, которые сейчас замигали в Европе. Речь о смещении политических предпочтений в пользу более национально ориентированных сил, – добавил политолог. – Вашингтон хочет понять, насколько это серьезно, ведь пока индикатор мигает, но реальных изменений еще не произошло».

Что касается решения наследного принца Саудовской Аравии не участвовать в саммите G7, то Эр-Рияд ведет себя хитро, считает научный директор МКД «Валдай». «Для «Семерки» было бы очень важно показывать, что это не закрытый клуб, а место, куда тянутся в том числе ведущие страны Глобального Юга. Они, впрочем, и тянутся – побывать на саммите, конечно, всем любопытно. Но Саудовская Аравия аккуратно выстраивает отношения со всеми. Сообщая об отказе участвовать в мероприятии, Эр-Рияд никак не вредит контактам со странами G7, но в то же время обозначает, что у него есть другие приоритеты», – пояснил Лукьянов.

Ранее издание Politico назвало саммит лидеров стран «Группы семи» встречей «хромых уток». Газета отмечает, что съезд едва ли похож на демонстрацию западной мощи. Участники переговоров являются откровенно слабыми политиками, теряющими свою популярность. Исключение составляет лишь премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В то же время, по оценке издания The New York Times, главе правительства Британии Риши Сунаку «осталось три недели до выборов, на которых, как ожидается, его Консервативная партия будет отстранена от власти». В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пребывают в крайне сложном состоянии после того, как их фракции потерпели поражение на прошедших выборах в Европарламент. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об их итогах.

«Джо Байден ведет воздушный бой со своим предшественником Дональдом Трампом. Даже премьер-министр Японии Фумио Кисида сталкивается с растущими волнениями внутри Либерально-демократической партии и может потерять свой пост уже этой осенью», – акцентирует издание. В неутешительном состоянии пребывает и глава парламента Канады Джастин Трюдо.

Газета подчеркивает, что спустя восемь лет своего правления он столкнулся с невероятной разочарованностью со стороны населения собственной страны. Кроме того, семь государств, входящих в объединение, год от года теряют позиции в доле мирового ВВП. При этом в составе G7 отсутствуют такие заметные силы, как Китай и Россия.

По мнению западных аналитиков, все это приведет к тому, что в повестку объединения будет «вторгаться внутренняя политика» стран-членов. «Как вы можете брать на себя какие-либо обязательства, если собираетесь сменить правительство? «Подождем и посмотрим» станут ключевыми словами этой встречи», – комментирует ситуацию Агата Демарэ, старший научный сотрудник по вопросам политики и директор геоэкономической инициативы Европейского совета по международным отношениям в Лондоне.

«В качестве жеста навстречу меняющемуся миру Мелони пригласила в Италию целый список незападных лидеров», – отмечает газета. Так, наследный принц Саудовской Аравии бен Салман Аль Сауд сообщил об отказе участвовать в саммите G7. Интересно, что данное решение он принял после встречи с Владимиром Зеленским. Издание SPA пишет, что в рамках их беседы обсуждалась поддержка усилий, нацеленных на разрешение кризиса на Украине.