Путин рассказал об интересе властей к не получившим мегагрант научным исследованиям

Tекст: Ольга Иванова

Президент признал, что «сокращение количества грантов даже при увеличении объемов их финансирования имеет минусы». «Те проекты, которые не вошли в число победителей – мы тем не менее стараемся тоже их не потерять», – приводит слова Путина ТАСС.

«Два как минимум проекта получили поддержку и получат (еще). Тем не менее проблема – она есть, мы обязательно над этим подумаем», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что российская наука стоять на месте не будет, все политические разногласия, препятствующие ее развитию, будут преодолены.