Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.2 комментария
Названы возможные сроки проведения конкурса «Интервидение»
Швыдкой: «Интервидение» могут провести в Москве в начале 2025 года
Первый телевизионный музыкальный конкурс «Интервидение» может пройти в Москве в 2025 году, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Швыдкой во время визита в Душанбе выразил надежду на то, что конкурс пройдет в начале следующего года. По его словам, еще необходимо уточнить все детали сотрудничества национальных телерадиокомпаний с коллегами в Москве. «Начало 2025 года, это будет Москва», – добавил он, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что аналог «Евровидения» конкурс «Интервидение» состоится в Москве вместо Петербурга.