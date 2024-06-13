Руководителей частной клиники осудили за фиктивные справки мигрантам с Украины и других стран

Tекст: Максим Попов

«Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении преступлений. Бывшему генеральному директору клиники и бывшему главному врачу назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей для каждого», – говорится в сообщении.

По данным УФСБ, подсудимые организовали незаконный въезд граждан Украины и других стран в Россию. Они изготавливали и выдавали им фиктивные справки с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов медицинского учреждения, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ФСБ пресекла канал незаконной миграции украинцев в Подмосковье.









