Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.2 комментария
Руководителей частной клиники осудили за фиктивные справки мигрантам с Украины
Руководителей частной клиники осудили за фиктивные справки мигрантам с Украины и других стран
Генерального директора и главного врача подмосковной клиники осудили на один год и шесть месяцев лишения свободы за выдачу фиктивных справок гражданам Украины и других стран, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
«Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении преступлений. Бывшему генеральному директору клиники и бывшему главному врачу назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей для каждого», – говорится в сообщении.
По данным УФСБ, подсудимые организовали незаконный въезд граждан Украины и других стран в Россию. Они изготавливали и выдавали им фиктивные справки с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов медицинского учреждения, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, ФСБ пресекла канал незаконной миграции украинцев в Подмосковье.