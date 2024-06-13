  • Новость часаКремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике
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    Как США найдут новых солдат для войны с Россией
    В Германии подтвердили решение G7 выделить Украине кредит за счет России
    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
    Россиянам рекомендовали не суетиться с продажей долларов
    ВС России поразили место дислокации ВСУ под Херсоном
    Группировка «Север» отразила восемь контратак ВСУ в Харьковской области
    В Кремле заявили о способности ЦБ обеспечить стабильность на всех рынках
    Лондон назвал условие прекращения Украиной ударов западным оружием по России
    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    15 комментариев
    13 июня 2024, 15:07 • Новости дня

    Соцопрос: Более 50% немцев считают, что Украина не сможет одержать победу

    Tекст: Александра Юдина

    Согласно опросу, проведенному социологическим институтом INSA по заказу журнала Focus, более половины жителей Германии (51%) не верят в победу Украины в противостоянии с Россией.

    Лишь 20% респондентов выразили мнение, что Киев одержит верх. 26% опрошенных не смогли определиться, а 3% не стали высказывать свое мнение, передает ТАСС.

    Опрос также показал, что 58% немцев обеспокоены тем, что поддержка Украины негативно влияет на безопасность их страны. При этом 28% не разделяют эту точку зрения.

    Известно, что 38% респондентов считают, что Украине необходимо пойти на уступки России, 36% – не согласны.

    Опрос проводился с 7 по 10 июня 2024 года среди 1004 человек.

    Ранее на вопрос о том, чем разрешится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, президент США Джо Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.

    12 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник Дарра: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.

    ВС России смогли «добиться своего», заявил Дарра в интервью LCI, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что российские силы в Харьковской области смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта. Это позволило остальным российским частям наступать на позиции ВСУ.

    Полковник добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистику армии Украины и создала трудности для киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

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    12 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее базы для F-16

    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее авиабазы для F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается эксплуатировать румынские авиационные базы для боевых вылетов истребителей F-16, для этого она обманула руководство Румынии, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Украина намерена эксплуатировать F-16 с румынских аэродромов, такой план у нее был изначально, заявил Меркурис, передает радио Sputnik.

    Чтобы успокоить румынских союзников, Киев придумал историю о том, что самолеты будут переправляться с румынской территории и вооружаться на Украине, после чего вводиться в бой.

    Переданные Украине F-16, по прогнозу эксперта, будут уничтожены, как и авиабазы, на которых их расположат.

    Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предполагал, что переданные Украине F-16 будут запускать с территории Польши или Румынии.

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    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

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    13 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией

    Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов»

    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США – нужно признать террористами за составление черного списка американских политиков, критикующих помощь Киеву, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На прошлой неделе TEXTY представила список людей и организаций, которые выступают против американской поддержки Украины. В список вошли Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ряд влиятельных конгрессменов, журналист Такер Карлсон, психолог Джордан Петерсон и другие – всего 391 человек и 76 организаций, передает РИА «Новости».

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», сообщает Fox News.

    Конгрессмен-республиканец Эндрю Клайд заявил, что профильный комитет Палаты представителей принял решение отменить финансирование украинской организации, передает ТАСС.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это хороший первый шаг», но «их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций».

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

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    13 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки

    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска под натиском российской артиллерии и ВКС покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ вынуждены были уйти из юго-западной части Красногоровки, на этом участке фронта украинские войска несут существенные потери, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки.

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    12 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Столтенберг: Страны НАТО будут обязаны отправлять оружие Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

    Не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что НАТО может создать пост специального представителя по Украине, который займется координацией поддержки Киева.

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    13 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Зампред Совбеза Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Tекст: Александра Юдина

    В ответ на санкции Запада нужно превратить жизнь недружественных стран в сплошной кошмар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Россия успешно научилась жить и развиваться под западными санкциями, количество которых «измеряется десятками тысяч».

    При этом Медведев заверил, что необходимо остро на них реагировать, так как США и их «союзнички» объявили России войну без правил. В этой связи зампред призвал действовать по принципу «никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России, и как можно больнее!»

    В частности, политик имеет в виду причинение ущерба «во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений», а также в западных важнейших технологиях. Зампред призвал беспощадно «изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

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    13 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Киев призвал отстранить от ОИ россиянку за пост о погибшем в ходе СВО отце

    Киев призвал не допускать россиянку Кудаеву к участию в Олимпиаде за пост о погибшем в ходе спецоперации на Украине отце

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом не допускать к участию в Олимпиаде-2024 россиянку Динару Кудаеву за то, что она назвала героем своего отца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

    Также Киев просит отстранить от Олимпиады еще двух членов сборной России по борьбе Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, которые выразили поддержку Кудаевой. Украина заявляет, что российские спортсменки якобы «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

    Отец Кудаевой погиб 9 мая 2024 года. 25 мая она опубликовала в соцсетях его фотографию с подписью «Ты мой герой», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Киев хочет, чтобы от Олимпиады отстранили борца сборной Белоруссии Ирину Курачкину. В качестве причины для предлагаемого отстранения указано ее участие в совместных мероприятиях с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

    Напомним, директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что МОК не будет требовать от российских и белорусских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции.

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    12 июня 2024, 19:55 • Новости дня
    Пасынок главкома ВСУ: Сырский никогда не считал себя украинцем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пасынок главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Иван заявил, что его отчим себя «точно никогда не считал» украинцем, и никогда плохо не говорил о России или Донбассе.

    Семья Сырских всегда считала себя русскими, и Александр «плохого слова о России или Донбассе» не говорил, сказал собеседник RT.

    Александр Сырский женился на матери Ивана, когда тому не исполнилось и трех лет. Молодой человек узнал, что Сырский не является его биологическим отцом только в 19 лет.

    Все это время мужчина был Ивану «как настоящий отец, воспитывал строго», поскольку это семья военных.

    Александр Сырский, по мнению его пасынка, «очень властный, гордый и целеустремленный».

    Иван отметил, что его еще в младших классах возили к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир.

    Семья Сырского «была ошарашена», когда узнала о назначении Александра главкомом ВСУ, по словам собеседника, он даже не хотел учить украинский язык.

    «Карьера, наверное, оказалась дороже», – предположил пасынок.

    Иван пояснил, что не собирается общаться с отчимом и считает его предателем.

    Ранее Иван Сырский участвовал в автопробеге в честь Дня Победы в Сиднее.

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    12 июня 2024, 16:16 • Новости дня
    Депутат в парламенте Швейцарии устроил драку из-за визита спикера Рады

    Депутат в парламенте Швейцарии устроил драку из-за визита спикера Рады Украины Стефанчука

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В швейцарском парламенте местный депутат от самой крупной партии «Демократический союз центра» (UDC) Томас Аекси устроил драку с полицией из-за того, что проход заблокировали из-за фотосессии спикера украинской Рады Руслана Стефанчука.

    Полицейские обеспечивали безопасность Стефанчука во время фотосессии, когда на них напал Аекси, передает РИА «Новости» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

    Сам депутат пояснил, что «не дал себя остановить», и отметил, что парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами во время сессии.

    Другой швейцарский депутат Кристиан Вассерфален заявил, что «это неправильно», когда парламентариям мешают работать вооруженные автоматами полицейские.

    Стефанчук посетил Швейцарию 12 июня с официальным визитом.

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    13 июня 2024, 14:45 • Новости дня
    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»

    Военкоры: Склады с горючим не могут потушить вторые сутки на аэродроме под Киевом

    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток, сообщили российские военкоры.

    Согласно карте пожаров NASA, ракеты попали  в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области, власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».

    На снимки попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта Борисполь, передает Ura. ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что в Киевской области больше суток тушат «промышленный объект» четыре пожарных поезда.

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    13 июня 2024, 11:36 • Новости дня
    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16

    Столтенберг: НАТО не считает эскалацией применение F-16 и западного оружия на территории России

    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО считает применение Украиной западного оружия, а также истребителей F-16 на территории России самообороной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

    Столтенберг заявил, что самооборона включает поражение военных целей на территории России, в том числе при помощи F-16. Однако он призвал быть осторожными относительно сроков подготовки пилотов для F-16, поскольку необходимо еще и обучить персонал, передает ТАСС.

    Столтенберг также заявил, что министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса «на акты саботажа и кибератаки», которые якобы совершает Россия. По его словам, в ряде стран НАТО «произошли попытки поджогов».

    Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Напомним, что начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    13 июня 2024, 13:44 • Новости дня
    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии

    Политолог Трухачев: Группа «Большой семерки» в нынешних условиях стала анахронизмом

    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры стран G7 едут в Италию для протокола. На повестке – украинский и палестинский конфликты, а также судьба атлантических отношений на фоне поражения правящих партий в ведущих странах Европарламента и предстоящих выборов в США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Вадим Трухачев и Федор Лукьянов. Напомним, в Италии стартует саммит G7, который западная пресса уже прозвала встречей «хромых уток».

    «Лидеры «Большой семерки» традиционно собираются в июне», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Однако, отметил он, нынешний саммит проходит на фоне поражения правящих партий Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент и падения рейтингов политиков.

    По мнению собеседника, лидеры G7 едут в Италию скорее для протокола. «В ходе мероприятия будут звучать уже знакомые мантры: «надо помогать Украине», «надо забрать у России деньги, отдать их Киеву», – прогнозирует политолог. – На этом фоне куда интереснее будет читать новости о том, что лидерам «Семерки» подают на обед».

    Трухачев полагает, что единственное решение, которое может быть согласовано в ходе саммита G7, касается судьбы российских активов. «Но и это не станет сенсацией, поскольку сообщения о возможной передаче доходов, а также в целом замороженных средств РФ обсуждается Западом на протяжении года», – указал спикер.

    Поэтому возникает вопрос, насколько в нынешних условиях группа «Большой семерки» актуальна. Доцент РГГУ убежден: G7 стала анахронизмом. «Объединение наиболее экономически развитых стран возникло в 1970-е годы. Сейчас члены группы таковыми не являются. Более того, они не решают важные задачи, потому что, как правило, это происходит по линии Евросоюз – США, Канада – США, Канада – Евросоюз, НАТО – Евросоюз. Недаром в придачу к «Семерке» существует «Большая двадцатка», которая более-менее отражает тот расклад, который существует в современном мире», – пояснил Трухачев.

    Несколько иной точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МКД «Валдай». «В 1970-е годы, когда был период острых структурных экономических проблем в западном мире, встречи тогда еще G6 проводились с целью обсуждения в спокойной закрытой обстановке существующих вопросов. Потом эти мероприятия превратилась в светский раут. Когда же Россия была частью этого формата, наступил политизированно публичный период. Сейчас же суть «Большой семерки» становится более содержательной», – считает он.  

    Политолог объясняет: G7 – это консультативный совет самых влиятельных западных государств, в ходе саммитов политики могут согласовывать свои позиции, но окончательных решений они не принимают. «Семерка» – это не мировое политбюро. Лидеры стран могут скоординировать подходы, например, по финансированию, а также сделать заявления, но конкретные шаги будут предпринимать организации, институты западного мира», – детализировал Лукьянов.

    По его мнению, на повестке нынешнего саммита будут украинский и палестинский конфликты, поскольку оба – причем второй в большей степени – влияют на состояние западного мира: происходит раскол в обществах и в политических кругах. «Касательно Украины вопросом номер один будет «что делать?» Лидеры G7, вероятно, обсудят и решение о механизмах финансовой поддержки Киева», – рассуждает спикер.

    Вторым вопросом повестки может стать судьба атлантических отношений. «Для Европы предельно важно понять, что будет по ту сторону Атлантики, каковы шансы на изменение в пользу сил, которые менее позитивно смотрят на континент. При этом едва ли они услышат от Байдена что-то интересное, кроме как обещаний сделать все, чтобы такой сценарий не был реализован», – уточнил Лукьянов.

    «Более того, если действительно считать Байдена «хромой уткой», то что остается делать его партнерам? Начать диверсификацию, отползать и пытаться переориентироваться на Трампа – не вариант. Во-первых, потому что еще неизвестно, что будет с экс-президентом США на фоне судебных дел. Во-вторых, отношение лидеров «Семерки» к Трампу известно. Поэтому все завороженно ждут осени, а до этого европейские политики попытаются решить некоторые вопросы до возможных изменений», – добавил собеседник.

    «В то же время для американцев важно понять те индикаторы, которые сейчас замигали в Европе. Речь о смещении политических предпочтений в пользу более национально ориентированных сил, – добавил политолог. – Вашингтон хочет понять, насколько это серьезно, ведь пока индикатор мигает, но реальных изменений еще не произошло».

    Что касается решения наследного принца Саудовской Аравии не участвовать в саммите G7, то Эр-Рияд ведет себя хитро, считает научный директор МКД «Валдай». «Для «Семерки» было бы очень важно показывать, что это не закрытый клуб, а место, куда тянутся в том числе ведущие страны Глобального Юга. Они, впрочем, и тянутся – побывать на саммите, конечно, всем любопытно. Но Саудовская Аравия аккуратно выстраивает отношения со всеми. Сообщая об отказе участвовать в мероприятии, Эр-Рияд никак не вредит контактам со странами G7, но в то же время обозначает, что у него есть другие приоритеты», – пояснил Лукьянов.

    Ранее издание Politico назвало саммит лидеров стран «Группы семи» встречей «хромых уток». Газета отмечает, что съезд едва ли похож на демонстрацию западной мощи. Участники переговоров являются откровенно слабыми политиками, теряющими свою популярность. Исключение составляет лишь премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    В то же время, по оценке издания The New York Times, главе правительства Британии Риши Сунаку «осталось три недели до выборов, на которых, как ожидается, его Консервативная партия будет отстранена от власти». В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пребывают в крайне сложном состоянии после того, как их фракции потерпели поражение на прошедших выборах в Европарламент. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об их итогах.

    «Джо Байден ведет воздушный бой со своим предшественником Дональдом Трампом. Даже премьер-министр Японии Фумио Кисида сталкивается с растущими волнениями внутри Либерально-демократической партии и может потерять свой пост уже этой осенью», – акцентирует издание. В неутешительном состоянии пребывает и глава парламента Канады Джастин Трюдо.

    Газета подчеркивает, что спустя восемь лет своего правления он столкнулся с невероятной разочарованностью со стороны населения собственной страны. Кроме того, семь государств, входящих в объединение, год от года теряют позиции в доле мирового ВВП. При этом в составе G7 отсутствуют такие заметные силы, как Китай и Россия.

    По мнению западных аналитиков, все это приведет к тому, что в повестку объединения будет «вторгаться внутренняя политика» стран-членов. «Как вы можете брать на себя какие-либо обязательства, если собираетесь сменить правительство? «Подождем и посмотрим» станут ключевыми словами этой встречи», – комментирует ситуацию Агата Демарэ, старший научный сотрудник по вопросам политики и директор геоэкономической инициативы Европейского совета по международным отношениям в Лондоне.

    «В качестве жеста навстречу меняющемуся миру Мелони пригласила в Италию целый список незападных лидеров», – отмечает газета. Так, наследный принц Саудовской Аравии бен Салман Аль Сауд сообщил об отказе участвовать в саммите G7. Интересно, что данное решение он принял после встречи с Владимиром Зеленским. Издание SPA пишет, что в рамках их беседы обсуждалась поддержка усилий, нацеленных на разрешение кризиса на Украине.

    Коментарии (2)
    13 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Постпред США при НАТО объяснила слова Байдена об Украине вне альянса

    Постпред США при НАТО Смит заявила о несоответствии Украины требованиям альянса

    Постпред США при НАТО объяснила слова Байдена об Украине вне альянса
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена о том, что Украина может остаться вне НАТО.

    По мнению Смит, Байден «имел в виду», что Украине нужно провести «определенную работу» по «выполнению критериев». От Киева ждут реформ, которые требуются для вступления в НАТО, сказала она. Члены НАТО, как заявила Смит, взаимодействуют с украинской стороной, чтобы помочь Киеву «добиться дальнейшего прогресса», передает ТАСС.

    Напомним, на вопрос о том, чем закончится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.


    Коментарии (3)
    13 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    В Германии заявили о невозможности поставить Киеву дополнительные системы Patriot

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Германия не может предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

    Берлин уже поставил Киеву три таких системы, напомнил министр. Это четверть возможностей Германии, передает ТАСС.

    Сейчас у Германии нет возможности поставить новые системы, кроме этих трех. Писториус отметил, что теперь системы ПВО должны поставлять другие страны.

    Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал дать больше систем ПВО Киеву, в том числе комплексы Patriot.

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    Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств

    Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ. Почему саудиты в свое время подписали такое соглашение с Соединенными Штатами и почему сегодня подобное невозможно? Подробности

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    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном

    Ключевой договор, который должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед, поставлен на паузу. Об этом официально заявлено руководством МИД РФ. В чем заключаются возникшие сложности, насколько они велики и почему в целом непросто согласовывать документы с Тегераном? Подробности

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    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

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    Как США найдут новых солдат для войны с Россией

    Соединенные Штаты, не слишком афишируя, делают новый шаг в подготовке своей страны и американского общества к большой войне. Это прямо касается всеобщего воинского призыва, на данный момент в США отсутствующего. О чем идет речь и почему это важно в том числе для России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа движется правильно, но медленно

      Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

      Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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