Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Лондон назвал условие прекращения Украиной ударов западным оружием по России
Западное оружие не будет применяться для ударов по России в случае, если Москва выведет войска с территорий, которые Украина называет своими, заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.
По его словам, российское командование может вывести войска с территорий, которые Киев считает своими, если Москву это «так беспокоит», передает ТАСС.
Кроме того, Британия заявила, что 13 июня объявит о новых санкциях. В частности, новые санкции направлены на пресечение экспорта в Россию товаров двойного назначения.
Ранее Британия пообещала Украине пакет помощи на сумму до 309 млн долларов.